Rock-ooppera juhlistaa Elton Johnia – ensiesitys Cannesissa

Cannesin elokuvajuhlien suurimpia tähtiä on Elton John. Hän itse ei esiinny valkokankaalla, mutta hänestä on tehty elokuva.

Rocketman käsittelee uran alkupuolta enemmän huikentelevaisena rock-oopperana kuin perinteisenä elämäkertaelokuvana. Suomessa ensi-ilta on 29. toukokuuta.

– Vaikka elokuva ei tuottaisi penniäkään, juuri tämän elokuvan halusin tehdä, Elton John sanoi itse elokuvan julkistusjuhlissa.

Rocketmanista odotetaan hittiä. Sekä festivaaliyleisö että kriitikot ovat pitäneet siitä. Kyse ei ole vain yhdestä ihmisestä, muistutti Elton Johnia esittävä Taron Egerton lehdistötilaisuudessa.

– Hän on yhtä lailla idea ja globaali ilmiö, näyttelijä määritteli.

Tarinan ydin on Elton Johnin päihdeongelma ja sitä kiihdyttävä rakkauden puute. Arvosteluissa on kehuttu Fletcherin tapaa yhdistellä fantasiaa ja draamallisia aineksia. Ilmaisu on nimenomaan elokuvallista, ei teatterimusikaalin tyylistä. Tekijöiden mukaan artisti ei määritellyt, mitä on lupa näyttää valkokankaalla.

– Hän tiesi, ettei kannata olla omahyväinen. Ei sellainen elokuva hyödyttäisi häntä mitenkään, ohjaaja Dexter Fletcher sanoi.

– Ei ollut pimeää kulmaa, jota hän ei olisi halunnut elokuvan valaisevan.

Lehdistötilaisuuteen Elton John itse ei kuitenkaan saapunut.

Ohi muodollisuuksien

Fletcher ja Egerton tekivät yhteistyötä neljä vuotta sitten toisessa viihteellisessä elämäkertatarinassa, Eddie Edwardsista kertovassa Eddie the Eaglessa.

Ilmeisempi vertauskohde Rocketmanille on viime vuoden suurmenestys Bohemian Rhapsody, joka kertoi Freddie Mercurysta. Fletcher ohjasi sen loppuun, kun alkuperäinen ohjaaja Bryan Singer häipyi kesken elokuvanteon. Egerton kehui lehdistötilaisuudessa Bohemian Rhapsodya, mutta muistutti, että siitä poiketen Rocketman on musikaali.

Eroa on tietysti myös siinä, että Elton John elää. Egerton ja hänen tyttöystävänsä muuttivat ennen kuvauksia muutamaksi päiväksi Elton Johnin ja hänen puolisonsa David Furnishin kotiin.

– Sain tutustua häneen kaiken prameilun ja muodollisuuksien ohi. Pääsin iholle, Egerton kuvaili.

– Hän ymmärtää, mitä luova työ on, ja antoi meidän tehdä elokuvaa oman arvostelukykymme mukaan. Hän tiesi, että niin voi syntyä jotain, mistä olla ylpeä.

Vaikka elokuvassa piisaa glitteriä, se myös paneutuu vaikeisiin vuosiin melkoisen paljastavasti. Heti alussa elokuvan Elton John kertoo olevansa kokaiini- ja seksiriippuvainen.

– Häneltä voi kysyä mitä vain, ja hän kertoo kaiken, Egerton sanoi.

Spektaakkeli kutsuu elokuvateatteriin

Cannes oli oivallinen paikka lanseerata hittejä, huumoria ja paisuttelevinta camp-estetiikkaa tihkuva elokuva. I’m Still Standing -hitin musiikkivideota on aikoinaan kuvattukin Cannesin keskeisillä paikoilla, jotka eivät ole 36 vuodessa muuttuneet. Elokuvan lopussa Egerton on koomisesti siirretty videon 1980-lukulaisiin kuviin.

– Dexter halusi katsoa maailmaa ruusunpunaisten lasien läpi, Egerton sanoi viitaten muusikon tavaramerkiksi muodostuneisiin laseihin.

Tarinan muita keskushenkilöitä ovat Elton Johnin manageri ja rakastaja John Reid (roolissa Richard Madden), sanoittaja Bernie Taupin (Jamie Bell) sekä Elton Johnin äiti (Bryce Dallas Howard).

– Elokuvan tulee olla jättispektaakkeli, jotta sitä mennään katsomaan elokuvateatteriin, Howard sanoi.

Hän viittasi haasteisiin, joita striimauspalvelut ovat alalle tuoneet.

– Elokuvan pitää edellyttää sen yhteistä kokemista. Olisi sääli katsoa tämä elokuva yksin kotona.