Rolling Stone: Rock'n roll -pioneeri Little Richard on kuollut

Rock'n roll -muusikko Little Richard on kuollut, kertoo Rolling Stone -lehti. Hän oli kuollessaan 87-vuotias. Little Richardin poika vahvisti lehdelle tiedon kuolemasta. Kuolinsyystä ei vielä ole tietoa.

Lajityypin varhaisiin pioneereihin kuulunut Little Richard tunnettiin muun muassa hiteistään Tutti Frutti, Long Tall Sally ja Good Golly Miss Molly.