Rolling Stone: Rock'n roll -pioneeri Little Richard on kuollut

Rock'n roll -muusikko Little Richard on kuollut, kertoo Rolling Stone -lehti. Hän oli kuollessaan 87-vuotias. Little Richardin adoptiopoika vahvisti lehdelle tiedon kuolemasta. Kuolinsyystä ei vielä ole tietoa.

Lajityypin varhaisiin pioneereihin kuulunut Little Richard (oikealta nimeltään Richard Wayne Penniman) tunnettiin muun muassa hiteistään Tutti Frutti, Long Tall Sally ja Good Golly Miss Molly. Häntä on kutsuttu rock'n rollin arkkitehdiksi, ja monet merkittävät rockmuusikot ovat kertoneet Little Richardin olleen heille tärkeä esikuva.

Little Richard nousi menestykseen 1950-luvun puolivälissä. Pian läpimurtonsa jälkeen hän tuli uskoon, lopetti syntisenä pitämänsä rock'n rollin esittämisen ja alkoi pappiskoulutuksen, kunnes palasi lavoille viiden vuoden tauon jälkeen ja menestykseen 1960-luvun lopulla.

Hän keräsi mainetta riehakkailla lavaesiintymisillään, koreilla esiintymisasuillaan ja biseksuaalisuudellaan. Little Richard oli tienraivaaja myöhemmille rockmuusikoille myös viinan- ja kovien huumeiden huuruisella elämäntavallaan.

Uudestaan Little Richard aloitti kristillisen elämän 1970-luvun lopulla mutta päätyi jatkamaan paheellista rock'n roll -uraansa taas seuraavalla vuosikymmenellä. Little Richard jatkoi esiintymistä 2010-luvulle asti.

Esimerkiksi The Beatles toimi uransa alkuvaiheessa Little Richardin lämmittelybändinä ja Jimi Hendrix soitti nuorena hänen yhtyeessään.

Vuonna 2004 Rolling Stone nimesi Little Richardin kaikkien aikojen kahdeksanneksi suurimmaksi artistiksi.