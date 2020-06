Rolling Stones älähti Trumpille kappaleensa käytöstä kampanjatilaisuuksissa – "Et voi aina saada mitä haluat", todetaan laulussakin

Rock-yhtye The Rolling Stones on uhannut presidentti Donald Trumpia oikeustoimilla tämän käytettyä yhtyeen kappaletta kampanjatilaisuuksissaan. Yhtye on pyytänyt tekijänoikeuksia hallinnoivaa BMI-järjestöä estämään You Can't Always Get What You Want -kappaleensa käytön Trumpin kampanjatilaisuuksissa. Asia selviää viihdesivusto Deadlinelle lauantaina toimitetusta lausunnosta, ja myös yhtye itse viestitti asiasta Twitterissä.

– BMI on ilmoittanut Trumpin kampanjaorganisaatiolle Stonesin puolesta, että heidän laulujensa luvaton käyttö rikkoo lisenssisopimusta, BMI:n lausunnossa todetaan.

Tekijät voivat halutessaan kieltää kappaleidensa käytön

Deadline kertoo, että Trumpin kampanjalla on BMI:n kanssa sopimus, jonka myötä hänen tilaisuuksissaan on käytettävissä yli 15 miljoonaa BMI:n hallinnoimaa kappaletta. BMI voi kuitenkin poistaa kampanjalta oikeuksia tiettyihin kappaleisiin, jos laulun tekijä tai sen julkaisija niin vaatii, kuten Rolling Stones on nyt tehnyt. Mikäli Trump jatkaa Rolling Stonesin kappaleiden käyttöä, rikkoo hän siis BMI:n kanssa tehtyä sopimusta.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun kappaleiden esittäminen Trumpin kampanjatilaisuuksissa on haluttu kieltää. Edesmenneen rockmuusikko Tom Pettyn perhe vaati aiemmin tässä kuussa Trumpia lopettamaan I Won't Back Down -kappaleen käytön tilaisuuksissaan.

Perhe julkaisi Twitterissä avoimen kirjeen, jossa se totesi, ettei Petty olisi koskaan halunnut laulujaan käytettävän vihakampanjoissa.

Myös Queen, Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, Adele, Neil Young sekä edesmenneen Princen kuolinpesä ovat älähtäneet Trumpille musiikkinsa käytöstä.