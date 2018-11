Romaanin kirjoittikin Mannerheim: marsalkka astui kirjailija Raija Orasen pään sisälle, eikä asialle voinut mitään – Mutta ei tämä tavatonta ole

Mannerheim kaappasi minut!

Tällaisen ihmeen koki kirjailija Raija Oranen. Hän ryhtyi laatimaan romaania marsalkan ja presidentin elämästä sodan jälkeen 1945, jolloin tämä lähti Portugaliin hoidattamaan terveyttään.

– Ei ollut kysymystä siitä, miten pääsisin sisään marsalkan ajatuksiin, sillä Mannerheim tuli puhumaan minun pääni sisälle. Jatkoi solkenaan, vaikka olisin katsonut televisiota kirjoitusurakan jälkeen.

Niinpä tänä syksynä ilmestynyt Marsalkan ruusu on kirjoittunut minä-muotoon. Näin se alkaa: Tämän kauemmas en pääse. Paitsi tietysti vielä yli tuon vuoroveden kasteleman hiekkavyöhykkeen, jos katson sen tarpeelliseksi. Pääsisin mereen.

Ei intensiivinen työhön uppoutuminen Oraselle kuitenkaan tavatonta ole. Kirjailijan kynästä on lähtenyt kymmeniä teoksia, joista romaaneja 31. Tahti on ollut suunnilleen kirja per vuosi: esimerkiksi vuosina 2000–2018 häneltä on ilmestynyt 18 romaania.

Millainen on tällaisen työmyyrän pää?

– Se puuhailee koko ajan. Ei ole hallinnassa, väsyttää ja stressaa. Olen aina ollut tavattoman nopea kaikessa tekemisessä, Oranen nauraa.

Pään laatuun kuuluu myös huonosti nukkuminen. Kun kirjailijalta kysyy, miten hän rentoutuu, tulee vastaus kakistelematta:

– Yöllä unilääkkeiden avulla! Niillä minä sain marskinkin vaikenemaan.

Marsalkan ruusun kirjoittamista Oranen luonnehtii keskimääräistä vaikeammaksi, koska rakenne oli tavallisesta poikkeava: vapaata assosiointia. Yleensä hänen romaaneissaan asiat kulkevat aikajärjestyksessä, mutta nyt oltiin ”vapaassa pudotuksessa”.

Marsalkan puheenpajatus tosin loppui kolmen kuukauden kuluttua, jolloin ensimmäinen versio romaanista oli valmis. Sen jälkeen Oranen ryhtyi työstämään varsinaista tarinaa.

Mannerheim oli joutunut 1944 astumaan presidentin rooliin vanhana, sairaana miehenä. Atlantin rannalle Portugaliin, kahden fasistisen diktatuurin taakse, 78-vuotias presidentti lähti marraskuussa 1945. Matka kesti vajaat kaksi kuukautta.

– Mannerheim eristettiin Portugaliin täysin. Hän pelkäsi sotasyyllisyysoikeuteen joutumista, eikä tiennyt, mitä Suomessa tapahtuu ja onko hän enää edes presidentti. Hän pelkäsi henkensä puolesta, Oranen sanoo.

Mannerheimin maisemissa seissyt Oranen löysi tuolta, hotelli Bela Vistasta valtameren rannalta, saranan marsalkan ajatuksiin. Romaanissa vanha sotapäällikkö, yksinäinen mies, tekee yksinpuheluissa tiliä elämästään. Tämä on tapahtunut, ja näin haluan asian muistaa – usein itselle parhain päin.

Ja vielä oli jäljellä jotain todella ihanaa, Oranen hymyilee.

Sillä hetkellä tulen ihmetelleeksi, mitä kieltä me oikein puhumme keskenämme, eihän Lidia osaa muuta kuin portugalia. Minä kysyn sitä häneltä. – Rakkauden kieltä, Lidia vastaa.

Monet Raija Orasen romaaneista kertovat Suomen historiasta. Paljon taustatyötä tekevä kirjailija on tarkka siitä, että faktat ovat kohdallaan.

Sen sijaan henkilöiden ajatukset ja tunteet ovat se rako, johon kirjailija antaa mielikuvituksen käydä. Marsalkan ruusussa hän myös kuvitteli Mannerheimin Portugalin-hotellille henkilökunnan, johon tarinan Lidiakin kuuluu.

– Fiktiostakin olen aina yrittänyt tehdä mahdollisimman todennäköisen. Sen pitää olla linjassa historiallisten tosiasioiden kanssa.

Koko valtiomiessarjan – Mannerheimista, Paasikivestä ja Kekkosesta kertovan – Oranen on kirjoittanut sillä periaatteella, että ”minä en ole se, joka lähtee tietoja vääristelemään”.

Orasen missiona on antaa suomalaisille kirjojensa kautta ”miellyttävä tapa tutustua” omaan historiaansa. Ilman historiantuntemusta ihmiset voivat tehdä karmeita virheitä, hän sanoo.

– Eivät kaikki halua perehtyä asioihin tietokirjallisuutta lukien. Sinänsä hienot fiktiotkaan eivät aina anna asioista oikeaa kuvaa.

Oranen on tullut tutkimustyönsä kautta siihen tulokseen, että Suomella on tietty polku, jota sen on pakko kulkea.

– Suomen idea on selviytyminen, Mauno Koivisto sanoi. Mitä se on kulloinkin tarkoittanut, sitä olen halunnut selvittää.

Mannerheimin elämään Oranen perehtyi jo Metsästäjän sydän -romaanissaan (2000). Tiedon tulvasta on uudella tavalla noussut esiin ujo ja herkkä, esteettinen ja romanttinen mies, joka koki traumaattisen lapsuuden, hän kertoo.

Nyt kirjailija on siirtymässä lähemmäs nykyaikaa. Ensi vuonna ilmestyy kaksi romaania, Tampereen oloisesta kaupungista kertova kunnallispoliittinen satiiri Selvä peli, ja syksyllä Mauno Koivistosta kertova Manu.

– Juuri nyt olen Manun lumoissa, kirjailija nauraa.

Raija Oranen sanoo kehittäneensä tarinoita lapsesta asti. Erityisesti näytelmiä hän rakasti. Kun puhutut sanat eivät tuntuneet riittävän tarinan kerrontaan, hän ryhtyi kirjoittamaan.

– Ei se helppoa ole. Joka päivä pitää harjoitella. Haluan tehdä hyvin ja tarkasti, ja entistäkin huolellisemmin.

Yksi viheliäinen juttu pyörii ajatuksissa – vanheneminen. Elokuussa 70 vuotta täyttänyt Oranen miettii kammoten, milloin alkaa kirjoittamisen kyky mennä.

– Tekstin tuotantokyky täytyy pitää vireessä. Vessakäynnitkin hyödynnän sanaristikoita ratkomalla.

Kommentti tulee naurun kera, mutta ei tämä hänelle vitsin asia ole. Erakoitumisviettikin on alkanut kasvaa, se on hänen mielestään yksi oire.

– Pelkään vanhenemista ja kuolemista, hän myöntää.

Orasta ahdistaa myös maailmanmeno. Pallo on nykyään pelottava paikka, sitä ruokkii esimerkiksi USA:sta kantautuva väkivallan ja vihan hyöky.

– Tavoitteena pitäisi olla hyvyys, totuus ja kauneus. Ei tällä menolla sitä edistetä.