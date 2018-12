Rouvat suojelevat roisto-oletettua - Jyväskylän Musiikkikampus tuo näyttämölle radio-oopperan

Jyväskylässä toimiva Suomalainen Musiikkikampus tuo helmikuussa näyttämölle Gian Carlo Menottin pienoisoopperan The Old Maid and the Thief. Teos on alunperin radio-ooppera, joka kantaesitettiin huhtikuussa 1939 New Yorkin NBC-kanavalla. Ensimmäinen näyttämöversio nähtiin vuonna 1941.

The Old Maid and the Thiefin tarinassa vanhapiika Miss Todd ja tämän palvelijatar Laeticia ihastuvat samaan, yllättäen vieraakseen saapuvaan mieheen. He epäilevät miestä seudulla etsittäväksi murhamieheksi ja alkavat suojella tätä.

Rooleissa nähdään Jyväskylän ammattikorkeakoulun laulun opiskelijoita. Miss Toddina vuorottelevat Niina Pinni ja Juuli Hyttinen, Laeticiana Miia Saari ja Lotta Kiljunen sekä salaperäisenä Bobina Sami Tabell ja Timo Siltala.

Musiikkikampuksen tuotannon ohjaa teatterintekijänä tunnettu Kirsi Sulonen, musiikin johto, ohjaus ja säestys on Eliisa Sunin ja koreografia Elina Wuethrichin.

Ensi-ilta on Hannikaissalissa 16. helmikuuta.