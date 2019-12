Roxetten laulaja Marie Fredriksson on kuollut

Ruotsalaisen Roxette-yhtyeen laulaja Marie Fredriksson on kuollut 61-vuotiaana, kertoo muun muassa Aftonbladet. Hän kuoli eilen aamulla aikaisemman sairauden komplikaatioihin.

Fredrikssonilla todettiin aivokasvain jo vuonna 2002, eikä hänelle annettu paljon elinaikaa. Laulajaa jäivät kaipaamaan puoliso Mikael Bolyos sekä heidän kaksi lastaan.

Roxetten toinen jäsen oli yhtyeen kappaleet tehnyt Per Gessle.

Yhtyeen suurimpia hittejä olivat muun muassa The Look ja It Must Have Been Love.