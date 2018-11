Runoilija Helena Anhava kuoli lauantain vastaisena yönä Helsingissä 93-vuotiaana. Runoilijan perhepiiristä kerrotaan, että Anhava kärsi pitkäaikaisesta sairaudesta ja asui viimeiset kaksi ja puoli vuotta hoivakodissa.

– Äitihän oli ehtinyt juuri täyttää 93-vuotta, ja hänellä oli jo aika monenlaisia vaivoja, runoilijan poika, suomentaja ja esseisti Martti Anhava kertoo STT:lle.

Helena Anhava tunnetaan laajasta tuotannostaan. Runojen lisäksi se sisältää novellikokoelmia, lastenkirjan, aforismeja ja kuunnelmia. Anhava muistetaan myös merkittävänä suomentajana. Hänen käännöstöihinsä sisältyy romaaneja, näytelmiä, lyriikkaa ja kymmeniä kuunnelmia.

Anhavan esikoisrunokokoelma Murheellisen kuullen on puhuttava hiljaa ( Otava ) ilmestyi vuonna 1971 ja viimeisin kokoelma vuonna 2010. Hänen runojaan on käännetty ruotsiksi, norjaksi ja viroksi.

Anhava on palkittu muun muassa kirjallisuuden valtionpalkinnolla vuonna 1980 ja Suomen kirjailijaliiton tunnustuspalkinnolla vuonna 1994. Vuonna 2006 hän sai Samuli Paronen -palkinnon, joka myönnetään ansioista aforismikirjallisuuden alalla.

Aforismeja on useissa Anhavan runoteoksissa. Kirjailija itse on kuvaillut, että aforismi on "vähän kuin luuston röntgenkuva, jossa liha näkyy vain varjona". Koko Anhavan aforistinen tuotanto on koottu vuonna 2000 ilmestyneeseen teokseen Ei kenenkään maa (Otava).

Helena Anhavan aviomies oli vuonna 2001 kuollut runoilija ja kääntäjä Tuomas Anhava. Helena Anhavan isä oli runoilija ja kirjailija Lauri Pohjanpää.