Runoilija-kääntäjä Kari Aronpuron kohdalla elävä legenda on täysin asiallinen luonnehdinta – tuorein työ on Ezra Poundin Pisan cantojen suomennos

Sanaparin ”elävä legenda” käyttö tuntuu suomalaisesta runoudesta puhuttaessa lattealta ja epätarkalta, minkä lisäksi sen sävyssä piilee jotain liioittelevaa tai peräti pilkallista.

Kari Aronpuron kohdalla se tuntuu kuitenkin täysin asialliselta luonnehdinnalta, niin jykevä on hänen vaikutuksensa suomalaiseen runouteen. 1960-luvulla alkanut, kokeileva ja vuosikymmenestä toiseen tuoreutensa säilyttänyt tuotanto on kansallisen runoutemme ehtaa kivijalkaa. Tai kuin Pispalan kiveen juntattu toteemi, joka heijastelee kielellisen universumin loputtomuutta, kuten kirjallisuuskriitikko Vesa Rantama minulle totesi.

Kiirastorstain iltana Aronpuron on tuonut Jyväskylään junan ohella hänen tuore käännöksensä Ezra Poundin (1885–1972) Pisan cantot (Ntamo, 2019). Tamperelainen runoilija on saapunut esiintyjäksi baari Vakiopaineeseen, Keski-Suomen Kirjailijoiden järjestämälle Sähkö-klubille. Yhtenään Aronpuro ei Jyväskylän Matkakeskuksen ovissa ramppaa, sillä edellisen kerran hänen luentaansa kuultiin kaupungissa vuonna 2010.

Aronpuron suhde Poundiin sai alkunsa 1950-luvulla, kun 17-vuotias lukiolainen löysi kirjastosta yhdysvaltalaisen vapaamittaisen runouden. Kiinnostus syveni 1970-luvulla, kun Tuomas Anhavan Poundin lyhyempien runojen käännösvalikoima Personae ilmestyi ja Aronpuron henkilökohtainen Pound-kirjasto alkoi muutenkin laajeta.

Kolmivuotinen, haastava käännöstyö Pisan cantojen parissa alkoi tammikuussa 2016. Käännettävää runoutta kertyi lopulta 3 800 riviä. Lisäksi teos sisältää yli satasivuisen, perusteellisen Huomautuksia-osion sekä pitkän, ”Suomentajan epilogiksi” nimetyn esseen, joka käsittelee Poundin persoonaa ja poetiikkaa.

– Ensivaikutelma Poundin tekstistä on, että se on käsittämätöntä, käännöskelvotonta silppua. Sitä onkin mahdoton kääntää tuntematta kontekstia, jossa sanoja käytetään tai mistä lähteistä runoilija on ammentanut. Eri kieliäkin Pisan cantoissa esiintyy kaksitoista. Tämän vuoksi huomautuksia käännösratkaisuista olisi voinut lisätä loppuun sadan sivun sijaan tuhat.

Poundin merkitystä runoilijana ei voi kiistää, mutta hänen ristiriitainen persoonansa jakaa mielipiteitä.

– Pyrin epilogissa näyttämään Poundin 360 asteen kulmassa. Toisaalta hän oli Mussolinia ihaileva fasisti, rasisti ja misogyyni, toisaalta yksi 1900-luvun suurista runoilijoista, poetiikan uudistaja ja käännöstaiteen tiennäyttäjä. Ja paljon muuta, Aronpuro luettelee.

Pound kirjoitti vuodesta 1915 alkaen yhteensä 116 ”cantoa”, joista Pisan cantot muodostavat numerot numerot 74–84. Ne saivat alkunsa vuonna 1945 liittoutuneiden Pisassa sijainneessa ulkoilmavankilassa, jossa Pound odotti oikeudenkäyntiä maanpetturuudesta toiminnastaan italialaisessa propagandaradiossa.

Parin neliön teräsverkkohäkissä ei ollut wc-paperia kummempaa kirjoitusalustaa. Myöskään kirjastot tai arkistot eivät kuuluneet poliittisille vangeille suunnattuihin palveluihin. Siitä huolimatta tuona aikana syntyneet runot sisältävät laajoja sitaatteja.

– Poundin kirjallinen arkisto kulki hänen päässään, ja hän siteerasi esimerkiksi Dantea ja Homerosta suoraan ulkomuistista, Aronpuro kuvailee.

Sähkö-klubilla numero 27 Aronpuro on valinnut Pisan cantoista otteita, joissa mainitaan Pariisin Notre Dame. Ne saavat uudenlaisia sävyjä rakennusta kohdanneen viimeaikaisen murhenäytelmän myötä.

Vakiopaineen runoklubit ovat tunnettuja esitysten aikana vallitsevasta kunnioittavasta hiljaisuudesta. Aronpuron lukiessa tunnelma on tavallistakin hartaampi, mutta esityksen jälkeen aplodeista ei tunnu tulevan loppua. Myös Aronpuro pistää merkille yleisön innostuneet reaktiot.

– En tiedä, olivatko vieraskoreita vai tykkäsivätkö oikeasti. No, ehkä täällä oli tänään asialle omistautunut ja asiantunteva yleisö, hän murjaisee.

Aronpuro innostuu kehumaan nuoremman polven runoilijoiden sivistyneisyyttä.

– Nykyään porukka on lukeneempaa kuin 50 vuotta sitten, mikä on hyvä lähtökohta kirjoittamiselle. Ei minun nuoruudessani ollut esimerkiksi Tuli&Savun kaltaisia runouslehtiä. Nuorten, fiksujen runoilijoiden piirit tuntuvat elinvoimaisilta.

Suomalainen runous voi Aronpuron mukaan muutoinkin hyvin.

– Toki se on edelleen marginaalissa, mutta ei nyky-Suomi hovirunoilijoita kaipaakaan. Runouden tehtävä ei ole luoda kansallista identiteettiä vaan elävöittää kielenkäyttöä.

Miltä on tuntunut tehdä merkittävä olemassa olevaan kulttuuriin ja teorioihin nojaava tuotanto maassa, jossa on perinteisesti arvostettu omakohtaisuutta ja ajateltu, että pitää elää sellainen elämä, että tulee kirjailijaksi?

Erno Paasilinna -viittaus selvästi huvittaa runoilijaa, joka teki pitkän uran kirjastonhoitajana.

– Työ kirjastossa tuki runoilijuutta. Se tarjosi säännölliset tulot, mutta myös mielekkään rytmin ja rutiinin elämään.

Kirjastonhoitajan työt Aronpuro lopetti vuonna 2003, mutta runoilijana ja kääntäjänä hän ei haaveile eläkkeelle siirtymisestä.

– Kirjojen hyllyttämisen loppumisen olen kompensoinut onnistuneesti sauvakävelyllä. Taiteellisista pyrkimyksistä en sen sijaan uskalla luopua, ettei henkinen kunto romahda.

Yritän kysymyksilläni johdatella Aronpuroa lausumaan jonkin sitaatteihin sopivan kauniin virkkeen Jyväskylän vireästä runouselämästä. Näin helppoon vieras ei kuitenkaan mene vaan päättää keskustelun kehaisemalla kotikaupunkiaan Tamperetta.

– Tampere on jakanut oman kirjallisuuspalkintonsa 1940-luvulta lähtien. Sen rinnalle tuli 1980-luvulla kaupungin kääntäjäpalkinto. Vastaavaa ei ole muualla Suomessa, eikä taida olla kovin monessa paikassa maailmallakaan.

Tämän viikon keskiviikkona, kuusi päivää haastattelun jälkeen, Tampereen kaupungin vuoden 2019 kääntäjäpalkinto myönnettiin Kari Aronpurolle.