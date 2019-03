Runoja syntyy myös valmiiksi painetuista sanoista – räppäri Paleface ja kuvakirjailija näyttivät mallia

Runoa ei aina tarvitse aloittaa puhtaalta paperilta tai tyhjältä tietokoneruudulta. Siihen voi käyttää myös jo valmiiksi painettuja sanoja, kuten rap-artisti Paleface eli Karri Miettinen ja kuvakirjailija Kaisa Happonen ovat tehneet viime syksynä julkaistussa kirjassaan Revi se.

Miettinen ja Happonen ovat koonneet kirjaan muun muassa kollaasirunojaan, joissa lehtiotsikoista leikattuja sanoja on järjestetty uudelleen. Jotkin runot on koottu kuvaamalla sanoja esimerkiksi liikennemerkkien ja mainosten teksteistä. Mukana on myös runoja, jotka koostuvat kirjojen nimistä.

Nyt tekijät kiertävät Suomea kertomassa koululaisille, lukioiden ja ammattikoulujen opiskelijoille sekä äidinkielenopettajille, miten jokainen voi luoda runoja ja samalla kokeilla sanavalintojen voimaa jäsentämällä valmiita tekstejä uudelleen eri tekniikoilla.

– Sanat ovat iso asia. Siksi me olemme nyt täällä, Miettinen sanoi keskiviikkona Karstulan kirjastoon kokoontuneelle lukion opiskelijaryhmälle.

Maailma on täynnä sanoja, ja niitä voidaan käyttää yhtä lailla hyvään kuin pahaan. Happosen ärtymys vihapuheeseen olikin yksi kimmoke hänen ja Miettisen runokirjaan.

– Sanoilla ja tarinoilla meitä voidaan vetää höplästä, Happonen muistutti Karstulassa.

– Mutta sanat otetaan yleensä itsestäänselvyytenä, Miettinen totesi.

Happosen ja Miettisen mukaan ihminen tulee tietoisemmaksi sanoista ja niiden tarkoitusperistä, kun hän itse alkaa järjestellä muiden tekstejä uudelleen.

Näin tapahtuu esimerkiksi blackout-runoudessa, jossa kirjan sivulta vedetään yli mustalla tussilla suurin osa sanoista. Runo, muodostuu niistä sanoista, jotka jäävät jäljelle.

Myös sillä on merkitystä, missä yhteydessä sanat tulevat esiin. Tätä Happonen ja Miettinen esittelivät kirjansa runoilla, joissa Laura Mendelinin valokuvilla on iso merkitys.

– On eri asia, viekö runon metsään vai vessanpönttöön, Happonen sanoi.

Karstulan nuoret saivat tehdä myös omia runoja. Kirjaston väki oli koonnut niiden rakennusaineiksi sanoma- ja aikakauslehtiä sekä poistokirjoja. Kollaasirunoja syntyi liimaamalla sivuilta leikattuja sanoja ja kuvia paperille.

– Minulla oli paineita, etten osaa, mutta yllätyin, miten helppoa tämä on, lukion kakkosluokkalainen Ida-Maria Pölkki sanoi.

Myös lukion kolmasluokkalainen Mette Tyni innostui.

– Tämä on tosi mielenkiintoista ja luovaa, Tyni sanoi.

Puolessatoista tunnissa ehdittiin myös kokeilla pikaisesti blackout-tekniikkaa tusseilla. Lopuksi Happonen ja Miettinen keräsivät valmiit runot ja lukivat ne ääneen.

– Täällä syntyi mielettömän hienoja runoja. Näissä kaikki onnistuvat omalla tavallaan eikä kukaan muu osaa tehdä juuri sellaista runoa kuin vaikka hän, Miettinen sanoi opiskelijan vieressä.

Runotyöpaja oli osa Karstulan lukion valinnaista äidinkielen ja kuvataiteen yhteistä kurssia. Opiskelijat tekevät lisää runokuvia kevään aikana, ja niistä kootaan toukokuussa näyttelyt kirjastoon ja kunnantalolle.