Särmikäs kulttuuripersoona Jörn Donner kuoli 86-vuotiaana – "Hän oli kiinnostunut aivan kaikesta"

Jörn Donner liikkui aina tavanomaisuuden tuolla puolen. Kirjailija, elokuvaohjaaja ja poliitikko Donner oli töissään poikkeuksellisen monialainen, tuottelias ja kansainvälinen.

Särmikäs kulttuuripersoona kertoi kirjoittaneensa siitä asti, kun opetteli aakkosia. Hän kirjoitti fiktiota ja faktaa, yhteensä noin 60 teosta, ja sai Finlandia-palkinnon Isä ja poika -romaanistaan.

– Kirjoittaminen on elämäni edellytys. Se on myös ainoa ammatti, jonka osaan kunnolla, Donner sanoi STT:n 85-vuotishaastattelussa vuonna 2018.

Kirjakerhon mainoksessa Donner teki tunnetuksi sloganin "Lukeminen kannattaa aina", joka kannusti kansalaisia kirjojen ja sivistyksen pariin.

Suomenruotsalaisessa Donnerissa oli epäsovinnaista viehätysvoimaa, ja samanaikaisesti hänen elastinen persoonansa myös ärsytti monia.

– Olen kai tehnyt sellaista, mikä on ärsyttänyt ihmisiä turhan päiten. Yhteiskunta on kuitenkin muuttunut 50 vuodessa paljon, mennyt eteenpäin. Se mikä nähtiin vastenmielisenä, on nykyään normaalia, hän kertoi 80-vuotishaastattelussaan.

Donner kuoli torstaina 86-vuotiaana keuhkosairauteen Helsingissä.

– Tänään, torstaina 30. tammikuuta klo 14.30 Jörn Donner menehtyi pitkäaikaisen keuhkosairauden jälkeen ydinperheensä läsnä ollessa Helsingin Kolmiosairaalassa, tai kuten hän itse olisi sen muotoillut, "korkean iän johdosta", Donnerin puoliso Bitte Westerlund viestitti STT:lle.

Korkea työmoraali, nautiskelijan imago

Donnerin julkisuuskuvaa väritti etenkin takavuosina estottoman nautiskelijan imago, jolle hän itse antoi sytykkeitä, mutta hänen laajaa toimeliaisuuttaan ohjasi ankara työetiikka.

Uutteruus oli ilmeistä jo nuoruusvuosina: Donner julkaisi esikoiskirjansa Välsignade liv 18-vuotiaana, ohjasi ensimmäisen lyhytelokuvansa 21-vuotiaana ja oli perustamassa Suomen elokuva-arkistoa 24-vuotiaana.

– En tiedä, onko mun työmoraali erityisen korkea. Mutta kun tekee työnsä säännöllisesti, se on terveydenkin kannalta parempi, 75-vuotias Donner totesi STT:lle.

Donner toimi poliitikkona vuosikymmenten varrella RKP:n, SDP:n ja SKDL:n riveissä. Kansanedustajana hän kaihtoi ryhmäkuria. Hän työskenteli niin ikään diplomaattina ja sai professorin arvonimen.

Hän sanoi joskus miettineensä, olisiko pitänyt opiskella opettajaksi tai tutkijaksi. Hän uskoi, että ei olisi kuitenkaan ollut kummassakaan hyvä.

Pokkasi Oscarin Fanny ja Alexanderista

Donner tuotti elokuvia tuotantoyhtiönsä Jörn Donner Productionsin kautta ja ohjasi 1960–70-luvuilla useita ajalle rohkeita elokuvia. Useissa niistä hän näytteli myös itse pääosaa. Mies ei epäröinyt poimiessaan suosikkiroolinsa, joka oli ohjaamassaan Naisenkuvia-elokuvassa (1970).

– Pornotuottaja oli hauskin, hän tokaisi STT:lle mutkattomaan tyyliinsä.

Donnerin kenties tunnetuin saavutus elokuva-alalla on kuitenkin se, että hän vastaanotti Ingmar Bergmanin Fanny ja Alexander -elokuvan (1982) tuottajana parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-palkinnon. Donner tutustui Bergmaniin henkilökohtaisesti jo 1950-luvulla. Tuttavuus huipentui yhteistyöhön, jonka tuloksena syntyi Bergmanin ohjaama ja Donnerin tuottama Fanny ja Alexander.

Donner olisi täyttänyt 87 vuotta Runebergin päivänä. Hän oli syntynyt 5. helmikuuta 1933 Helsingissä.

Bitte Westerlundin mukaan hautajaiset pidetään läheisten läsnä ollessa.

Uteliaisuus on hyvä sana kuvaamaan Donneria, kuvailee elokuvatuottaja

Donnerin elokuvia tuottanut Mark Lwoff arvioi, että uteliaisuus on hyvä sana kuvaamaan Donneria. Hän oli kiinnostunut aivan kaikesta.

– Matkustimme hänen kanssaan paljon elokuvafestivaaleilla. Hän oli vilpittömän kiinnostunut ihmisistä, oli hän autonkuljettaja tai festivaalin johtaja, Lwoff kertoo.

Lwoffin ja Misha Jaarin tuottamia Donnerin elokuvia ovat muun muassa Armi elää!, Kuulustelu ja Perkele II – kuvia Suomesta.

– Hänen kanssaan oli hirveän hyvä tehdä töitä. Hän oli selkeä ja tiesi tarkalleen mitä halusi, Lwoff sanoo.

Elokuvan teossa vaikutti Lwoffin mukaan myös se, että Donner oli leikannut elokuvia. Donnerin ohella muun muassa Aki Kaurismäki on vastaavalla tavalla tarkka ohjaaja.

– Donner suunnitteli hyvin tarkasti, mitä kuvia otetaan ja mitä tarvitaan, että elokuva tulee valmiiksi ja hyväksi.