Säveltäjä Kaija Saariaholle Norjan Sibelius-palkinto

Norjan Sibelius-seura on myöntänyt vuoden 2020 Sibelius-palkintonsa säveltäjä Kaija Saariaholle.

Palkinto myönnetään vuosittain Norjan tai Suomen kansalaiselle, joka edistää maiden välistä musiikkivaihtoa. Nyt kuudennentoista kerran jaettava palkinto on vain kerran aiemmin myönnetty säveltäjälle.

Saariahon kansainvälinen ura on yli 30 vuoden mittainen, ja hänen musiikkiaan on esitetty paljon myös Norjassa. Hän on myös toiminut maassa festivaalisäveltäjänä useaan otteeseen ja työskennellyt siellä vierailevana professorina.

Sibelius-palkinto jaetaan sunnuntaina Norjan yleisradioyhtiön ohjelman yhteydessä, ja sen suuruus on 100 000 Norjan kruunua eli vajaat 10 000 euroa.