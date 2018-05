Saara Aallolla varma olo finaalin harjoitusten jälkeen – "Tietenkin mieleni tekisi sanoa, että tulen toiseksi"

Suomen euroviisuedustaja Saara Aalto kertoo, että hänellä on varma olo ennen lauantain finaalia. Perjantaina finalistit harjoittelivat lauantain suoraa lähetystä varten.

– Hyvä tunnelma, kaikki meni (harjoituksissa) hyvin, juuri kuten pitääkin. Minun pyroni ei käynnistynyt, mutta nuo ovat perusjuttuja, joita tapahtuu kenraaleissa, Aalto kommentoi oman harjoituksensa jälkeen.

Aalto kuitenkin vakuuttaa, että pyro saadaan kuntoon lauantain finaaliin. Artisti uskoo, että lauantain finaalissa on helpompaa esiintyä kuin tiistain semifinaalissa, jolloin paineet jatkoonpääsystä olivat suuret.

– On helpompi esiintyä, vaikka ei se lavalla ainakaan harjoituksissa niin hirveästi tunnu, mutta uskon että itse esityksessä tuntuu. Siellä yleisössä on varmaan silloin vielä parempi meno kuin tiistaina, vaikka silloinkin oli ihan mieletön.

– Uskon että finaali on se "vau", kun ei ole periaatteessa mitään painetta ja uskon, että se vaikuttaa hyvällä tavalla.

Aalto toivoo "ihanaa kannustusmeininkiä"

Aalto esiintyy lauantain finaalissa numerolla 17 – kuten Euroviisut voittanut Lordi vuonna 2006.

– Joku sanoikin, että Lordikin oli seitsemäntoista, ajattelin että tämä on joku merkki, kun muutenkin on monsteriteema. Onhan se aika huvittavaa.

Aalto vitsailee usein sillä, miten hän tulee kilpailuissa yleensä toiseksi.

– Tietenkin mieleni tekisi sanoa, että tulen toiseksi, koska niin on aina tapahtunut. Realistisesti sanottuna meillä on ihan hyvät mahdollisuudet päästä kymmenen parhaan joukkoon.

Aalto kertoo levänneensä Lissabonissa, mikä on kiireiselle artistille harvinaista. Hän toivoo, että suomalaiset kannustaisivat häntä lauantain finaalissa.

– Olisi ihanaa että olisi kannustusmeininki. Ihan sama mikä sijoitus on, olemme nyt jo pärjänneet näin hienosti. Täällä tykätään esityksestäni tosi paljon, olisi ihanaa että kaikki suomalaisetkin osaisivat iloita siitä, että se on minun näköiseni esitys ja sellainen esitys, jonka minä halusin tehdä. Toivoisin, että kaikki olisivat siinä mukana, että tuemme tätä esitystä ja Saaraa sellaisena kuin se on.