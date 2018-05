Saara Aalto Euroviisuista: Tietenkin hämmentää, että täällä kaikilta saatu rakkaus ei korreloinut äänien kanssa

Suomen tämän vuoden viisuedustaja Saara Aalto kertoo tunnelmiensa olevan sekavat Portugalissa kisatun Euroviisu-finaalin jälkeen. Aalto selvitti tiensä tiistain semifinaalista lauantain finaaliin, missä hänen sijoituksensa oli 25:s. Finaalissa kisasi kaikkiaan 26 maata.

– Tietenkin hämmentää, että se rakkaus, jota täällä on kaksi viikkoa saanut kaikilta ihmisiltä, ei korreloinut niiden äänien kanssa. Mutta nämä Euroviisut ovat aina sellainen kisa, että niistä ei vain voi tietää. Kuinka paljon vaikuttaa se, että ollaanko Suomesta vai mistä ja ketä ihmiset äänestävät, Aalto sanoo.

Finaalissa ääniä antoivat kansalliset tuomaristot ja katsojat. Suomi sai 23 pistettä sekä tuomaristoilta että yleisöltä eli yhteensä 46 pistettä. Kansallisista tuomaristoista Suomelle pisteitä antoivat Makedonia, Britannia, Ruotsi, Tshekki, Viro ja Israel.

– Tänä vuonna oli sairaan hyvä taso. Saimme enemmän yleisöääniä kuin Ruotsi, Aalto naurahtaa.

Aalto kertoo olevansa ylpeä finaaliin pääsystä. Suomi on päässyt edellisen kerran Euroviisujen finaaliin vuonna 2014.

– Olen ylpeä esityksestäni, joka oli ehkä yksi parhaista isoista lavaesityksistäni, myös omilta tunnelmiltani. Minua ei jännittänyt, ajattelin että tämä on minun show'ni, yleisö tanssi ja lauloi kappaleen mukana. Yleisön rakkaus oli ihan mieletöntä, on ollut koko tämän kahden viikon ajan.

– En olisi tehnyt mitään toisin, kaikki oli aivan täydellisesti siinä mielessä.

Aalto suuntaa heti seuraavaksi Lontooseen, missä hän jatkaa työskentelyä välittömästi. Aalto esiintyy ensi lauantaina Lontoossa.

– Tässä ei kyllä ehdi edes hengähtää, saman tien jatkuvat nämä isot lavat. Tämä (Euroviisut) on pitkään ollut unelmani, tuntuu että nyt aukaistaan uusi sivu elämässä, enkä tiedä mitä sieltä tulee. Elämä on osoittanut, että se on yllätyksiä täynnä, Aalto sanoo.

– Ei kannata murehtia, koska joka päivä tulee ja tapahtuu ihmeellisiä asioita. Hyvillä tunnelmilla tästä eteenpäin, nämä olivat tällaiset kisat.