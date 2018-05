Saara Aalto avaa euroviisufinaalin kolmannen osion – katso esiintyjälista tästä

Euroviisujen voitosta kisataan tänään Portugalissa Lissabonissa. Finaalissa on 26 maata, joukossa Suomi, jota edustaa Saara Aalto.

Finaalista on povattu tiukkaa. Vedonlyöntitoimistot uskovat Aallon ja Monsters-kappaleen jäävän kärkikymmenikön ulkopuolelle. Vahvimmiksi voittajaehdokkaiksi veikataan muun muassa Kyprosta, Israelia ja Ranskaa.

Euroviisujen finaali alkaa Suomen aikaa illalla kello kymmeneltä. Saara Aalto esiintyy numerolla 17, eli kolmannen ja viimeisen osion ensimmäisenä.

KSML.fi kertoo viisufinaalin tuloksen tuoreeltaan. Tulos selviää vasta puolenyön jälkeen.

Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys

1. Ukraina: MELOVIN - Under The Ladder

2. Espanja: Amaia y Alfred - Tu Canción

3. Slovenia: Lea Sirk - Hvala, ne!

4. Liettua: Ieva Zasimauskaite - When We're Old

5. Itävalta: Cesár Sampson - Nobody but You

6. Viro: Elina Nechayeva - La Forza

7. Norja: Alexander Rybak - That's How You Write A Song

8. Portugali: Cláudia Pascoal - O Jardim

(Tauko)

9. Iso-Britannia: SuRie - Storm

10. Serbia: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca

11. Saksa: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

12. Albania: Eugent Bushpepa - Mall

13. Ranska: Madame Monsieur - Mercy

14. Tšekki: Mikolas Josef - Lie to Me

15. Tanska: Rasmussen - Higher Ground

16. Australia: Jessica Mauboy - We Got Love

(Tauko)

17. Suomi: Saara Aalto - Monsters

18. Bulgaria: Equinox - Bones

19. Moldova: DoReDoS - My Lucky Day

20. Ruotsi: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

21. Unkari: AWS - Viszlát Nyár

22. Israel: Netta - Toy

23. Alankomaat: Waylon - Outlaw In 'Em

24. Irlanti: Ryan O'Shaughnessy - Together

25. Kypros: Eleni Foureira - Fuego

26. Italia: Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente