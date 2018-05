Saara Aalto kertoo ruotsalaisten kosiskelleen häntä Melodifestivalen-laulukisaan – "Kappaleemme erottuu sillä, että se on..."

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali vedettiin kokonaisuudessaan läpi maanantain harjoituksissa Lissabonissa. Kyseessä olivat ensimmäiset harjoitukset, joissa edettiin samalla tavalla kuin tiistaina suorana näytettävässä semifinaalissa.

Suomen edustaja Saara Aallon osuus sujui hyvin, ainoastaan yksi pyro ei käynnistynyt esityksen lopussa. Aalto kertoo hänellä olevan kova luotto siihen, että hän matkaa lauantain finaaliin.

– Vaikka on kovatasoinen semifinaali, koen, että kappaleemme erottuu sillä, että se on oikeasti pop-biisi. Tuolla on tosi paljon balladeja, jotka ovat tosi hyviä ja aika vakavia numeroita, mutta meillä pop-ilottelu ja uskon sen erottuvan hyvällä tavalla, Aalto kertoi harjoitusten jälkeen.

Euroviisuasiantuntija Anna Muurinen sanoi STT:lle aiemmin, että Suomi ei ole automaattisesti Euroviisujen suosikkimaa, joka saisi pisteitä. Aalto on samoilla linjoilla Muurisen kanssa.

– Onhan Suomi sellainen, jonka täytyy ehkä tehdä enemmän töitä sen eteen, että saa pisteitä. Se johtuu varmaan historiasta, ihmiset luovat niin helposti mielikuvia, Aalto pohtii.

– Koen sen hyväksi, että ihmisillä on mielikuva minusta jo ennakkoon. Et voi tuoda persoonallisuuttasi kovinkaan paljon esille yhden kappaleen aikana, mutta ihmiset tietävät minut (Britannian) X Factorin kautta ja heillä on lämmin fiilis minua kohtaan, joten ehkä se auttaa tässä.

"Maailman huonoin golfissa"

Semifinaalissa nähdään ennen kilpailijoiden esitystä heistä kuvattu video. Omalla videollaan Aalto golfaa.

– Olen maailman huonoin golfissa. Se oli ihan naurettavaa, en osunut palloon. Niillä (videon kuvaajilla) oli idea, missä olen kentällä ja lyön palloa, mutta kun he tajusivat miten huono olen, piti video muuttaa sellaiseksi, että siinä on golf-opettaja. Ei ollut minun valintani, mutta hauskaa oli.

Aalto kertoo "huokaisevansa" semifinaalin jälkeen, oli tulos sitten mikä tahansa.

– Onhan se hassua, miten paljon tämä prosessi on vienyt koko elämää ja sitten se on kolme minuuttia ja sillä selvä. Mutta toisaalta se on osa isompaa kuvaa ja uraani, ei vain kolmeminuuttinen.

Aalto kertoo muutamien ruotsalaisten ehdottaneen hänelle osallistumista Melodifestivalen-laulukisaan, jossa valitaan Ruotsin edustaja Euroviisuihin.

Aalto ei tyrmää ajatusta siitä, että hän osallistuisi viisuihin uudelleen.

– En halua sanoa ei, en vain tiedä olisiko se sitten Suomi jota edustaisin. Voisin kokeilla eri maita, Aalto naurahtaa.

