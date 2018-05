Saara Aalto laulaa Euroviisufinaalissa lauantaina

Suomen edustaja Saara Aalto on päässyt Euroviisujen finaaliin kappaleellaan Monsters. Aalto sijoittui ensimmäisen semifinaalin kärkikymmenikköön ja kisaa viisujen voitosta lauantain finaalissa.

Jatkoon menivät Suomen lisäksi Itävalta, Viro, Kypros, Liettua, Israel, Tshekki, Bulgaria, Albania ja Irlanti.

Ensimmäisessä semifinaalissa puolet äänistä tuli katsojilta ja puolet kansallisilta tuomaristoilta. Kaikki ensimmäiseen semifinaaliin osallistuneet maat saivat äänestää. Äänet antoivat myös kaksi viisujen suurta rahoittajamaata, Iso-Britannia ja Espanja sekä kisojen isäntämaa Portugali. Iso-Britannia, Espanja ja Portugali pääsevät suoraan finaaliin.

Toinen semifinaali käydään torstaina.

Lauantain finaalissa kisaa yhteensä 26 maata: kummastakin semifinaalista jatkoon päässeet kymmenen maata, isäntämaa Portugali sekä viisi suurta rahoittajamaata eli Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Iso-Britannia.

Aalto oli luottavainen jatkoon pääsyn suhteen jo maanantaina.

– Vaikka on kovatasoinen semifinaali, koen että kappaleemme erottuu sillä, että se on oikeasti pop-biisi. Tuolla on tosi paljon balladeja, jotka ovat tosi hyviä ja aika vakavia numeroita, mutta meillä pop-ilottelu ja uskon sen erottuvan hyvällä tavalla, Aalto kertoi.

Suomi on päässyt Euroviisujen finaaliin edellisen kerran vuonna 2014. Tuolloin Softengine sijoittui 11:nneksi kappaleella Something Better.