Saarijärvellä pääsee elokuviin kahdella eurolla – Perinteisellä elokuvaviikolla nähdään 36 elokuvaa kahdeksassa päivässä

Saarijärven perinteinen elokuvaviikko alkaa isänpäivänä 11. marraskuuta ja tarjoaa kahdeksassa päivässä peräti 36 elokuvaa. Niiden joukossa on harvinainen ennakkonäytös Juha Lehtolan draamakomediasta Ihmisen osa, joka on syntynyt Kari Hotakaisen samannimisen kirjan innoittamana. Elokuvan valtakunnallinen ensi-ilta on joulukuussa.

Aivan uutta tapahtumassa on myös elokuvamusiikin konsertti sunnuntaina 18.11. Siinä esiintyvät muusikot Ville Ojanen, Kirsi Ojanen, Antti Vuori ja Juha-Matti Rautiainen.

– He soittavat klassisia elokuvamusiikkiteemoja Chaplinin ajoista nykypäivään. Konsertista on jo monta vuotta haaveiltu, ja tänä vuonna se pystytään järjestämään, elokuvaviikon tuottaja Janne Heinonen iloitsee.

Tänäkin vuonna elokuvaviikolle saadaan ohjaajavieras. Hän on Markku Pölönen, joka kertoo uudesta Oma maa -elokuvastaan heti sen esityksen jälkeen. Muita kotimaisia uutuuselokuvia viikolla ovat Selma Vilhusen ohjaama Hölmö nuori sydän sekä Tiina Lymin Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja.

Viikolla esitetään myös henkilökuvadokumentteja muiden muassa laulajatähti Whitney Houstonista, oopperalaulaja Maria Callasista sekä elokuvaohjaaja Ingmar Bergmanista, jonka syntymästä on nyt kulunut sata vuotta.

Viime vuoden tapaan ohjelmassa on muutamia mysteerileffoja, jotka pidetään salaisuutena yleisölle viime hetkeen asti.

Saarijärven elokuvakerho järjestää laajan ja laadukkaan elokuvatapahtumansa jo 35. kerran. Taiteen edistämiskeskuksen avustuksen ja kymmenien paikallisten tukijoiden ansiosta elokuvaviikon yleisö pääsee nauttimaan näytöksistä todella edullisesti 2 eurolla. Poikkeuksena ovat kolme kotimaista uutuuselokuvaa, joihin pääsyliput ovat tänä vuonna 7 euroa.

Elokuvia esitetään myös lukuisille koululais- ja päiväkotiryhmille.

Elokuvanäytökset ovat Saarijärven kaupungintalolla. Sen aulassa on esillä elokuvaviikkoon liittyvä Eino Mäkisen (1908–1987) valokuvanäyttely. Hän oli valokuvaaja sekä elokuvien kuvaaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja.

Elokuvaviikon ohjelma: www.saarijarvenelokuvaviikko.net