Saga Elgland perusti oman ryhmän – ensimmäinen teos Avajaiset yhdistää balettia, akrobatiaa ja nykytanssia

Saga Elgland Companyn ensimmäinen teos Avajaiset nähdään viikonloppuna kolme kertaa Juomatehtaan studiossa Jyväskylässä. Teoksen ensiesitys oli samassa paikassa toukokuussa osana Yläkaupungin yö -festivaalia. Tuolloin katsojajono ulottui Juomatehtaalta Lounaispuiston nurkille, eikä suurin osa halukkaista mahtunut seuraamaan esitystä.

Saga Elgland Company on johtajansa Saga Elgland in pitkäaikaisen haaveen toteutuma. Tanssitaiteilija Elgland valmistui Kansallisoopperan balettioppilaitoksesta vuonna 2014, palasi Jyväskylään, ja alkoi muiden töidensä ohella haaveilla omasta ammattilaisryhmästä.

Baletti on Elglandin erityisosaamisalue, ja se on myös yksi rakennuspalikka Avajaiset-teoksessa. Muita ovat ainakin akrobatia ja nykytanssi. Tiedotteen mukaan kokonaisuus on juhla-teemaista tanssiteatteria, "ailahtelevan pirskahteleva kokonaisuus", jossa "tarjolla on henkistä kahvia ja pullaa sekä vähintään yksi temppu".

Avajaisten koreografia ja konsepti ovat Elglandin ja akrobatiakoreografiat Visa Niemelän. Heidän lisäkseen teoksessa esiintyvät Lotta Rautakorpi, Pablo Delahay, Marianne Leppä, Martta Saarikoski, Senni Saarikoski sekä "yllätyshenkilö".

Vastikään Kuokkalan kirkossa esitettiin Lotta Rautakorven Vemsomhelst-teos. Siinäkin oli yllätysesiintyjä.

– Olen kyllä huomannut ilmiön. Tosin keväällä Avajaiset-teoksen nähneille kyseessä ei enää ole yllätys, Elgland sanoo.

Avajaiset ei ole juuri muuttunut sitten kevään ensi-illan.

– Nyt se tuntuu toki paljon harjoitellummalta. Esimerkiksi eräät kohtausten vaihdot tehtiin keväällä ensimmäistä kertaa vasta itse esityksessä, Elgland sanoo.

Avajaisten tekijäryhmän jäseniä on nähty aiemmin muun muassa Company Uusi Maailman teoksissa. Esiintyjistä Martta Saarikoski, Niemelä, Delahay, Leppä, Rautakorpi sekä Elgland itse esiintyivät myös Tanssiteatteri Krampin Episodi-teoksessa syksyllä 2016. Senkin ohjasi Elgland.

Avajaiset Juomatehtaan studiossa perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina.