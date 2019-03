Sami Helle tekee itsestään Suomen Sinatran

Sam Heat

Blue Moments

Hikinauhat

Arvio: 5/5

Euroviisuissakin piipahtanut punkyhtye Pertti Kurikan Nimipäivät pisti pillit pussiin vuonna 2016, kun kitaristi Kurikalla tuli kuusikymmentä lasiin. Yhteen jäsenet ovat kuitenkin jatkaneet soolouralla, ja nyt vuorossa on Sam Heat -taiteilijanimellä operoiva basisti Sami Helle.

Helle on hieno esimerkki oman tiensä kulkijasta: Keskustaa kannattava ja trumpettia soittava punkrokkari, joka on aiemmin tulkinnut jazzkvintetin säestämänä Louis Armstrongin, George Gerswinin ja Duke Ellingtonin evergreenejä. Laulajana (tai trumpetistina) hän ei ole perinteisessä mielessä tekninen, mutta se ei menoa haittaa, kun asenne on oikea.

Myös Blue Momentsilla jazz-sävyt ovat pinnassa, tosin nyt mennään vahvasti intiimin loungemusiikin puolelle. Mainion albumin avainkappale on Entertainer, jossa Sam Heat esittäytyy Suomen Sinatrana. Hän rakastaa viihdyttämistä ja tulee aina olemaan viihdyttäjä.

Kokonaisuutena Blue Moments on miltei hypnoottinen. Sähköpiano takoo rauhalliseen tahtiin ilmoille sinisiä sointuja ja Heat laulaa kalastamisesta, mustasta makkarasta, Pekko-aikamiespojasta, chilistä, rallista, kahvista ja juhlimisesta. Häntä kuunnellessa mieli lepää.