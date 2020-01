Saoirse Ronan sai ystävältään elämänsä roolin – Greta Gerwigin uusi Pikku naisia -elokuvatulkinta on menestys ja ilmiö

Saoirse Ronan todella halusi tämän roolin. Louisa May Alcottin romaani Pikku naisia oli hänelle tärkeä, ja hän samastui päähenkilöön, kirjailijaksi haluavaan Jo Marchiin monella tasolla.

– Ainahan näyttelijät kisaavat parhaista rooleista, mutta näin itsekkäästi en ollut ajatellut koskaan aiemmin, Ronan kertoo.

– Jo’n kunnianhimo ja pettymykset tuntuivat minulle omakohtaisilta. Ymmärsin, miten hän suhtautuu taiteelliseen työhön. Halusin, että tämä elokuva toteutuu ja että nimenomaan Greta ohjaa sen.

Greta Gerwig ja Ronan tekivät yhteistyötä elokuvassa Lady Bird. Jo silloin Gerwig kertoi suunnitelmistaan filmata Alcottin romaani. Ohjaaja ja näyttelijä ystävystyivät.

Tuolloin aie näytti vielä unelmalta. Lady Birdista tuli kuitenkin hitti, ja mahdollisuus aukeni. Kun Pikku naisia kuvattiin vuoden 2018 lopulla, koko elokuvanteon ajan Ronanista tuntui, että tästä tulee hyvä.

– Silloinkin, kun oli vaikeampia päiviä, rooli vain tuntui hyvältä. Kuin olisi loistavalla illallisella ja jokainen suupala veisi mukanaan.

Gerwigin ohjaama Pikku naisia on ollut jo menestys maailmalla. Sen laatu on noteerattu myös Oscar-ehdokkuuksilla: elokuva sai niitä kuusi. Ronan on ehdolla parhaasta naispääosasta.

Elokuvassa Marchin sisaruksia näyttelevät myös Oscar-ehdokkuuden saanut Florence Pugh, Emma Watson ja Eliza Scanlen. Sivurooleissa nähdään Laura Dern, Meryl Streep ja Timothée Chalamet.

Vallankumouksen alku

Louisa May Alcott (1832–1888) oli kirjailija ja naisasianainen. Gerwigin Pikku naisia -tulkinnassa käsitellään myös Alcottin omia vaikeuksia saada romaanilleen kustantaja ja työlleen kannustusta. Jon tarina kytkeytyy Alcottin elämään.

– Louisa kulki vastavirtaan ja päätti toimia omin päin. Kun hän kirjoitti sellaisen romaanin kun halusi, sitä luetaankin vielä 150 vuotta myöhemmin, Ronan sanoo.

Alcott ei kirjoittanut aikakauden ihanteita noudattelevia, opettavaisia tarinoita, vaan lisäsi tyttökirjallisuuden moralismiin myös realismia sekä feministisiä periaatteita.

– Naiset eivät ole vain tätä tai tuota, Louisa halusi painottaa. Hän teki yksityiselämän valintansa, mikä ei tarkoittanut, etteikö hän jäänyt kaipaamaan myös toisenlaista elämää, Ronan sanoo.

– Louisa kärsi yksinäisyydestä.

Alcottin teoksista etenkin Pikku naisia jäi kestäväksi klassikoksi.

– Patti Smith on sanonut, että Jo March on syy, miksi hän alkoi kirjoittaa. Alcott aloitti osaltaan aikamoisen vallankumouksen.

Näyttelijän periaatteet

Sukupuoliroolien merkityksen laajuus on valjennut Ronanille hiljalleen. Hän kävi Irlannissa pientä maalaiskoulua, jossa tytöt ja pojat urheilivat sekajoukkueissa.

– Olimme sukupuolesta riippumatta kilpailullisia ja samalla tasolla. Hengailimme muutenkin sekaporukassa. Se on varmasti innostanut minua myöhemminkin, Ronan pohtii.

– Esimerkiksi liikuntatunnit voivat olla tällä tapaa hyvin merkityksellisiä. En tiedä, onko tyttöjen ja poikien erottelussa mieltä.

Ronan saa agenttinsa kautta suuren määrän käsikirjoituksia, joista valita työnsä. Usein tyyli ja painotukset paljastavat käsikirjoittajan sukupuolen.

– Miehet kirjoittavat tietenkin omakohtaisemmin, jos päähenkilö on vaikkapa nuori poika, ja sehän on luonnollista, Ronan sanoo.

– Feminismi on kuuma puheenaihe, ja joskus se valjastetaan nopeaksi kiillotukseksi käsikirjoituksiin. Mutta ei se ole vain raksi ruutuun. Asenteet ja arvot ovat syvemmällä.