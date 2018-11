Sarjakuva-arvio: Black Peider kertoo rehellisesti miehenä olemisesta

Petteri Tikkanen

Black Peider – SE

Zum Teufel 2018. 192 s.

Black Peider on paitsi piirtäjä Petteri Tikkasen luoma sarjakuvahahmo, myös hänen alter egonsa. Mustaan trikooseen pukeutuneena Black Peiderinä Tikkanen vetää miehistä uhoa uhkuvia rock-keikkoja soolona. Tärkeintä on energia, ei musiikilliset kyvyt tai soittokalusto. Tikkanen on selvästi ujo mies, joka lavalla vapautuu kaikista estoistaan.

Tikkasen edellinen Black Peider -sarjakuva-albumi oli rakkaudentunnustus rockmusiikille. Rockia on yhä mukana runsain määrin, mutta SE-albumissa pääasia on miehisyys ja miehen elämä. Tämä tarkoittaa nimenomaan Tikkasen itsensä elämää miehenä.

Black Peider -sarjakuvat ovat hyvin avomielisiä ja rehellisiä. Kun Black Peider kertoo vaikkapa vasektomiastaan, on täysin selvää, että kyse on Tikkasen omakohtaisesta kokemuksesta.

Vaikka Black Peider on periaatteessa meksikolainen vapaapainitähti, hän asuu Suomessa tässä meidän todellisuudessamme ja ajassamme. Sivun tai muutaman sivun mittaiset tarinat ovat kiinni arjessa. Ne ovat enemmän aforismeja ja itse koettua elämää kuin juonivetoisia kertomuksia. Yleensä ainoa hahmo kuvissa on Black Peider itse.

Tikkasen huumori on arkista ja lempeää, surumielistäkin, toisinaan surrealistista. Rock ei tuo mukanaan huumeita, naisia tai edes viinaa. Pilkkiminen ja saunominen kiinnostavat enemmän – sekä The Hellacopters.

Hahmot ovat suuria ja viiva paksu. Black Peider ei nysvää musiikissaan eikä Petteri Tikkanen sarjakuvissaan. Kumpaankin kuuluu oleellisena osana punk-henkisyys. Löytyypä albumista 16-osainen sarjakuvapiirtämisen työpajakin, jossa Tikkan... ei kun Black Peider kertoo metodeistaan.

SE-albumia voi suositella herkille ja fiksuille miehille sekä naisille, jotka haluavat ymmärtää miehiä paremmin.