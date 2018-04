Sarjakuva-arvio: Dystopia pohjoismaisin maustein

Hannele Mikaela Taivassalo & Catherine Anyango Grünewald

Scandorama

Suom. Raija Rintamäki. Teos & Förlaget 2018. 56 s.

Tässäpä jotain aivan muuta kuin mitä olemme tottuneet suomalaisessa sarjakuvassa näkemään: vakavamielinen yhteiskunnallinen dystopia. Scandorama on vielä syntynyt pohjoismaisen yhteistyön tuloksena: kirjoittaja Hannele Mikaela Taivassalo on suomenruotsalainen, piirtäjä Catherine Anyango Grünewald ruotsalais-kenialainen.

Maailmasta ja yhteiskunnasta esitetyt visiot ovat tieteiskertomuksissa usein tärkeämpiä kuin henkilöhahmot tai tarinan juoni sinänsä. Scandoramassakin keskeistä on näkymä tulevaisuudesta, jossa Pohjoismaat muodostavat muusta maailmasta eristäytyneen valtion. Neoscandiaan ”ei ole helppo päästä, mutta täältä karkotetaan herkästi”.

Neoscandian näennäinen hyvinvointionnela rakentuu ihmisten erottelulle ja luokittelulle. Viittaukset nykyhetken keskusteluun EU:n pakolaispolitiikasta ovat hyvin ilmeisiä, mutta Neoscandian sisälläkin on valtavia hyvinvointieroja. Tukholma (Stohome City) on kauniiden ihmisten puhdas kaupunki, Helsinki (Helsingy City) taas lohduton rauniokaupunki, jossa köyhän ainoa toivo on ryhtyä koekaniiniksi valtiolliselle geeniteknologiayhtiölle. Kaupunkeja yhdistää Itämeren alittava luotijuna.

Kiehtovat puitteet – mutta tuntuu, että tekijät eivät saa luomuksestaan kaikkia tehoja irti. Esimerkiksi matka Arktikselle sujahtaa ohi turhan nopeasti, vaikka juuri siinä olisi ollut luonteva väli näyttää, millainen on Scandoraman maailma suurten asutuskeskusten ulkopuolella.

Piirtäjä Catherine Anyango Grünewald on ilahduttava tuttavuus. Hän on aiemmin tehnyt Joseph Conradin Pimeyden sydämestä komean sarjakuvasovituksen.

Scandoramassa Grünewaldin kuvat tulevaisuuden Helsingistä ovat sopivalla tavalla outoja: Kolmen sepän patsas seisoo Stockmannin katolla, mutta niin tavaratalon ikkunat kuin patsas on rikottu. Vieressä seisoo komeita pylväitä kuin oltaisiinkin Helsingin sijasta Antiikin Kreikan temppelien raunioilla.