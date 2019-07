Savonlinnan Ooperajuhlat alkaa torstaina – Ville Rusanen saa traagisten roolien jälkeen pirskahdella Sevillan parturina

Valtaosa oopperoista on vakavia, mutta Sevillan parturi on jotakin aivan muuta. Ja erityisesti jotakin aivan muuta on oopperan moottori, parturi ja jokapaikanhöylä Figaro.

Sen tietää myös Savonlinnan oopperajuhlilla Figaron roolissa laulava kuopiolaislähtöinen baritoni Ville Rusanen.

Rooli on Rusaselle tuttu jo useammasta oopperaproduktiosta.

– Figaro on monipuolinen ja pirskahteleva hahmo, mutta samalla myös vähän luihukin asioiden järjestelijä. Tavassa, jolla hän pystyy hoitamaan montaa asiaa yhtä aikaa, on silti jotakin sympaattistakin. Ja onhan Figaro myös lemmen mahdollistaja, mikä on hieno saavutus, Rusanen pohtii roolihahmonsa moniulotteisuutta.

Sevillan parturi on koominen ooppera. Rusanen ottaa komiikan haasteen mielellään vastaan, sillä monipuolinen esityskausi on tähän saakka sujunut dramaattisemmissa rooleissa. Kansallisoopperassa Rusanen nähtiin oopperan kummituksena ja Jaakko Kuusiston Jää-oopperassa pastori Petter Kummelina.

Kuolema kohtasi myös Kansallisoopperan toisessa tuotannossa eli Debussyn Pelléas ja Mélisande -oopperassa, jossa Pelléas’n rooli johti jälleen kuolemaan.

– Traagisten roolien jälkeen on kiva tehdä koomista oopperaa. Siinä vire on erilainen, Rusanen sanoo.

Komiikka tuo myös haasteen, sillä komiikka on ajoituksen ja kohtuuden taidetta.

– Komiikkaan pitää suhtautua vakavasti. Vaatii pokkaa luottaa siihen, ettei tee liikaa, vaan että kokonaisuudesta syntyy komiikkaa. Jos tilaa alkaa täyttämään omalla tekemisellä, lopputulos on puskahäröilyä, Rusanen sanoo.

– Ohjaaja Kari Heiskasella on äärimmäisen hyvä lavasilmä. Hän tietää, missä tarvitaan toimintaa, missä niin sanottua hömppää ja missä lavalle annetaan rauha.

Musiikiltaan Sevillan parturi kuuluu siihen paljolti eri yhteyksissä lainattuun oopperaohjelmistoon, jonka säveliä lähes jokainen on kuullut, oli oopperan ystävä tai ei.

Koomisen kesän jälkeen Rusanen sukeltaa jälleen syvempiin vesiin. Syyskaudelle luvassa on muun muassa yhteistyön jatkuminen Paavo Järven kanssa, kun Kullervo-sinfonia, jossa laulaa myös Johanna Rusanen, esitetään Zürichissä Tonhalle-orkesterin kanssa.

Kansallisoopperan ohjelmaan palaa CircOpera ja uutena produktiona oopperassa nähdään Straussin Ariadne auf Naxos, jossa Rusanen laulaa Harlekiinin roolin.

– Ja uusi kantaesityskin on tulossa. Ilmajoen musiikkijuhlille tulee Jukka Linkolan ja Tuomas Parkkisen Hiljaiset perivät maan -ooppera.

– Tosin ennen tätä kaikkea edessä on kuukauden lomailu elokuussa. Tavoitteena on maalata aita, pyöräillä ja olla perheen kanssa.

Sevillan parturin ensi-ilta Savonlinnan oopperajuhlilla 4.7. Savonlinnan oopperajuhlat järjestetään 4.7.–3.8.