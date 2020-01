Seattlessa hehkutettu sopraano Marjukka Tepponen laulaa Jyväskylässä – "La Bohèmen Mimi on kuin hunajaa äänihuulille"

Sopraano Marjukka Tepponen palasi alkuviikosta Seattlesta ja on kerännyt voimia nukkumalla.

– Hyvät unet auttavat palautumaan. Lensin Suomeen heti viimeisen Oneginin esityksen jälkeen. Siellä esitykset menevät vähän eri tavalla kuin Suomessa. Produktiot esitetään tiiviisti, ei pitkänä esityskautena kuten meillä usein, Tepponen kertoo.

Tepponen lauloi tammikuussa Seattlen oopperatalossa nähdyn Tsaikovskyn Jevgeni Oneginin Tatjanan roolin.

– Jäi älyttömän hyvät fiilikset. Alkuun jännitti, kun oopperatalo on iso ja rooli uusi aluevaltaus, että miten selviän. Vähän aikaa meni hakiessa, mutta palaset alkoivat pian loksahtaa paikoilleen. Esityksestä tuli hieno niin produktion kuin yleisönkin kannalta.

Tepponen sai runsaasti kiitosta paikallisilta kriitikoilta. Sekä ääntä että roolisuoritusta ylistettiin vuolaasti.

– Tuntui hyvältä, että rahkeeni riittivät hieman matalampaan repertuaariin kuin mitä yleensä laulan. Tietenkin imartelee, kun sanotaan, että on kaunis ääni ja että löydettiin se, mitä halusinkin Tatjanan roolilla ilmaista.

Tepponen teki Yhdysvaltain-debyyttinsä Seattlessa vuonna 2018, jolloin hän lauloi Mozartin Cosi fan tutten Fiordiligin roolin. Menestys johti uuteen kiinnitykseen.

– Jatkoa suunnitellaan. Toivottavasti tuleville vuosille löytyy jokin sopiva ooppera.

"Puccini on kirjoittanut Mimille huikeaa musiikkia, se on kuin hunajaa äänihuulille", sopraano Marjukka Tepponen sanoo. Kuva: Iikka Taavitsainen

Jyväskylän Oopperan La Bohèmen Mimi on Tepposelle rakas ja tuttu rooli. Viime vuosina hänet on nähty roolissa muun muassa Kansallisoopperassa.

– Mimistä olen saanut tehdä eniten esityksiä, ja on aina ihana palata rooliin. Mimi on merkityksellinen siksikin, että tein sillä ensimmäisen ulkomaankiinnitykseni. Puccini on kirjoittanut Mimille huikeaa musiikkia, se on kuin hunajaa äänihuulille, Tepponen nauraa.

– Mimin roolihahmo saa myös kokea tunteiden koko kirjon ilosta ja viattomasta rakkaudesta kuolemaan saakka. Rooli on moniulotteinen.

Jyväskylän teatteritalossa Tepponen pääsee näyttämölle puolisonsa baritoni Kevin Greenlawin kanssa ainakin yhdessä kohtauksessa. Greenlaw tekee Marcellon roolin. Oopperayleisö muistaa hyvin Jyväskylän Oopperan uudenvuoden gaalan 2014, kun Greenlaw yllätti Tepposen kosinnalla.

– Yhteinen esiintyminen on aina mukavaa ja siinä on oma vireensä. On harvinaista, että nyt on jopa kaksi proggista, missä olemme yhdessä. Jyväskylän jälkeen menemme Tampereen Oopperan Carmeniin.

Greenlaw teki Jyväskylän Oopperan Don Giovannin nimiroolin 2015–16.

Baritoni Kevin Greenlaw kosi sopraano Marjukka Tepposta uudenvuodenaattona 2014 Jyväskylässä kesken oopperakonsertin. Pari esiintyy La Bohèmessa 30.1.-8.2. Kuva: Agata Anttonen

Tepponen aloitti ammattimaisen oopperalaulajan uransa Jyväskylässä. Hän opiskeli Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa klassista laulua. Debyyttirooli oopperassa oli 2008–2009 Verdin La Traviatan Violetta.

Ensi kesänä Tepponen laulaa Violettan roolin Savonlinnan oopperajuhlilla. Hän on esiintynyt useita kertoja Olavinlinnassa, ensin oopperakuorolaisena, sittemmin solistisissa tehtävissä.

– Nyt kun kertasin Violettaa, paljon muistui mieleen Jyväskylästä. Esimerkiksi hieno lavastus, olimme siinä juhlissa muotitalon kattoterassilla.

Tepponen tuntee Oopperajuhlien taiteellisen johtajan Ville Matvejeffin pitkältä ajalta.

– Mielenkiinnolla odotan, minkälaisia visioita Villellä on ja miten hän niitä oopperan raameissa toteuttaa.

Tepponen on tyytyväinen yli kymmenen vuotta kestäneeseen ammattiuraansa.

– Paljon haaveita on toteutunut, toteutumassa ja vielä hautumassa. Olen saanut tehdä upeita rooleja Suomessa ja ulkomailla. Tatjana Seattlessa oli unelmien täyttymys.

Merkittävä kiinnitys on myös Puccinin Madama Butterflyn Cio-Cio-Sanin rooli, jonka Tepponen tekee Grazin oopperatalossa Itävallassa 2021.

Marjukka Tepposen ammattiura alkoi Jyväskylästä La Traviatan Violettan roolista. Ensi kesänä hän on Violettana Savonlinnan Oopperajuhlilla. Kuva: Salmi Matti

Tepposen perheen koti on Helsingissä, pariskunnan poika Evert on nyt kolmevuotias.

– Viime kautena työskentelimme Helsingissä, joten normaali perhe-elämä oli mahdollinen. Tämä kausi on taas ollut aika repaleista taiteilijaelämää.

Maailmalla menevä Tepponen käy mielellään laulamassa maakuntaoopperoissa.

– Nehän ovat elintärkeitä oopperan tavoitettavuuden kannalta. Ihan huikeaa on, että löytyy innostusta, taitoa ja rahoitustakin oopperaproduktioille. Ne elävöittävät monin tavoin seutunsa kulttuurielämää. Ooppera on kuningaslaji, joka yhdistää monta elementtiä: on kuoro, orkesteri, solistit, lavastus, tarina, kaikki kerroksittain.

La Bohèmen viimeiset esitykset: to 30.1., pe 31.1., pe 7.2. ja la 8.2.