Siiri Enoranta täydensi palkintokaappiaan Finlandia Juniorilla: "Tuntuu sekä oudolta että ihanalta"

Tamperelainen Siiri Enoranta on saanut tämän vuoden lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon teoksellaan Tuhatkuolevan kirous ( WSOY ). Kirjailija on palkittu jo aiemmin useita kertoja, mutta tunnustuksista ei ole silti tullut hänelle rutiinia.

– Finlandia-palkinnon saaminen tuntuu sekä oudolta että ihanalta, sanoo kahdeksan kirjaa julkaissut 31-vuotias Enoranta.

Tuottelias kirjailija on saanut muun muassa Topelius-palkinnon vuonna 2016, ja WSOY:n kirjallisuussäätiön tunnustuspalkinnon tänä vuonna. Hän on myös ollut ehdolla Runeberg- ja Tulenkantaja-palkinnoille.

Enoranta on koulutukseltaan humanististen tieteiden kandidaatti ranskalaisesta filologiasta. Hän on opiskellut kirjoittamista Oriveden opistossa ja työskentelee nyt päätoimisena kirjailijana.

Finlandia Junior -ehdokkaanakin Enoranta on ollut aiemmin kaksi kertaa, vuonna 2015 teoksesta Surunhauras, lasinterävä ja vuonna 2009 esikoisromaanistaan Omenmean vallanhaltija. Tällä kertaa tärppäsi, kun toimittaja, tv-tuottaja Riku Rantala valitsi hänet palkinnon saajaksi kuuden ehdokkaan joukosta.

Kirjailija kertoo lahjoittavansa osan 30 000 euron palkintosummasta ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön ja siskoilleen. Loput hän laittaa säästöön elinkustannuksia varten.

"Luonnonsuojelua mutkan kautta"

Tuhatkuolevan kirous on yli 400-sivuinen eeppinen fantasiaseikkailu, joka punoo mukaan myös syvempiä sävyjä nuorten tunnoista yhteiskunnallisiin teemoihin. Enorannan kirjat sopivatkin myös aikuisten luettavaksi.

Kirjailijan omiin lempiteoksiin kuuluu Philip Pullmanin fantasiatrilogia Universumin tomu, joka käsittelee tärkeitä ajankohtaisia aiheita.

– Itsekin koen, että fantasiakirjallisuuden avulla on helpompi kommentoida maailmaamme. Lopputulos ei ole niin alleviivaava, kun tapahtumia voi etäännyttää. Olen kirjoissani käsitellyt esimerkiksi luonnonsuojelua mutkan kautta.

Yhteiskunnalliset teemat eivät kuitenkaan ole kirjailijalle lähtökohtia, vaan hän kirjoittaa henkilöt ja tarina edellä. Sen ohella tulee kuvattua esimerkiksi konservatiivista Oikeaoppisten taikakäytäntöjen valvontayksikköä Ötkyä, joka valvoo ihmisiä pelon kautta.

Riku Rantala kuvasi palkintopuheessaan Tuhatkuolevan kirousta teokseksi, joka kertoo rohkeasti suuren, kansainvälisen tason tarinan.

– Se luo maailman, joka on mitä suurimmassa määrin mielikuvituksellinen, mutta joka inspiroi pohtimaan kaikkein polttavimpia todellisen maailman kysymyksiä. Kysymyksiä ympäristön tulevaisuudesta, yksilön vastuusta, sukupuolirooleista, rakastamisen vaikeudesta, väkivallasta, totuuden jälkeisestä ajasta, oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta.

Kerrankin fantasiakirjassa ydinperhe

Tuhatkuolevan kirous -kirjan päähenkilöä, 14-vuotiasta Pau-tyttöä ympäröi rakastava perhe, johon kuuluvat vanhemmat ja Tristin-veli. Fantasiagenressä tällainen ei ole ihan tavallista.

– Olin ehkä lukenut liian monta kirjaa, joissa päähenkilö on orpo. Aikuiset on raivattu tieltä pois, jotta nuori pääsee seikkailemaan. Halusin kerrankin ydinperheen mukaan tarinaan. Minulla oli mielessäni myös William Nicholsonin Tuuli tulessa -trilogia, jonka alussa kuvataan rakastavaa perhettä. Kun pelottavat tapahtumat alkavat vyöryä, vaikutelma on tehokas.

Enoranta kuvaa romaaneissaan usein myös romantiikkaa ja seksuaalisuutta luonnollisena osana nuorten elämää.

– Niistä voi kirjoittaa monin tavoin, esimerkiksi pieleen meneviä lässähtäviä seksikokemuksia. Nekin ovat arkea nuorilla. Tai sitten kauniita kohtauksia, tai kokemuksia jotka voivat olla samaan aikaan noloja mutta ihania.

Kirjailija haluaa myös murtaa tabuja, jotka liittyvät esimerkiksi naisten kehollisuuteen, kuten kuukautisiin. Myös klisee miehistä saavana ja naisista antavana osapuolena saa häneltä huutia.

Rohkeat naiset yleisön suosikki

Finlandia Juniorin yleisöäänestyksessä kärkipaikan vei Taru Anttosen ja Milla Karppisen toimittama Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille) – Kertomuksia rohkeista naisista Minna Canthista Almaan ( Into ).