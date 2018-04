Sinfis v aihtelevissa tunnelmissa Kuokkalan kirkossa

Kuokkalan kirkossa lauantaina 14. huhtikuuta kuultava Sinfiksen Premiere-konsertti on monella tavalla erikoinen: se tarjoaa kaksi nuorten säveltäjien kantaesitystä, modernia taidemusiikkia sekä tuo kuultavaksi kaksi sinfoniakonserteissa harvoin esiintyvää instrumenttia – ksylofonin ja saksofonin.

Kantaesitykset ovat tilausteos Sakari Viitalan Ksylofonikonsertto D-duuri ja Rolf Gustavsonin värikäs ja energinen sävelruno The Voyage Begins. Ohjelmistossa ovat lisäksi soolokonsertto Yrjö Gunaropuloksen Saksofonikonsertto c-molli, Janne Ikosen Soihdunkantaja ja Tuomas Kantelisen Pieni sarja pienelle orkesterille.

Konsertin solisteina vierailevat valtakunnallisesti tunnetut muusikot, saksofonisti Olli-Pekka Tuomisalo ja ksylofonisti Sakari Viitala.

Orkesteria johtavat Mari Karppinen ja Saana Sutinen.

Jyväskylän yliopiston edustusorkesteri Sinfis on aktiivinen harrastajaorkesteri, jonka soittajat ovat pääosin opiskelijoita. Orkesterin koko on noin 30–40 soittajaa esitettävistä teoksista riippuen. Kuokkalan kirkon konsertin kokoonpano on reilut 50 soittajaa.

– Orkesteri antaa mahdollisuuden ylläpitää soittoharrastusta. Teemme monipuolista ja tavoitteellista musiikkia ja nautimme yhdessä soittamisesta, intendentti Miika Hakala kertoo.

Sinfis: Premiere 14. huhtikuuta klo 18 Kuokkalan kirkossa.