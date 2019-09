Sirkustaiteilija Reija Tapaninen menetti maailman tärkeimmän asian: hän ei pysty enää tanssimaan nuoralla – Tragediaa käsittelee ensi-iltateos Liljat

Olemme Ristikiven uimarannalla, koska sirkustaiteilija Reija Tapaniselle se on läheinen nuoruuden miljöö.

On elokuun hellepäivä, eikä penkillä istuva Tapaninen vaikuta yhtään synkeältä, vaikka hänen ensi viikolla valmistuvan uuden teoksensa teema on menetys ja taustalla henkilökohtainen tragedia.

Tapaninen (s. 1982) oli neljän vanha, kun hänen perheensä muutti Ristikiveen. Hän innostui pienenä tanssista, ja ystäväpiiriin valikoitui muitakin lajista innostuneita: muun muassa Off/Balance-nykytanssiryhmän Terhi Kuokkanen ja Elina Häyrynen matkasivat samoilla kyydeillä Ristikivestä treeneihin keskustaan.

Kuokkanen ja Häyrynen ovat näkyviä hahmoja Jyväskylän taidemaailmassa. Tapaninen tunnetaan huonommin, sillä hän ei ole liiemmin työskennellyt kotikaupungissaan.

Mutta nyt Tapanisella on edessään moninkertaisesti merkityksellinen ensi-ilta Jyväskylässä. 12. syyskuuta kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä nähdään kantaesitys hänen käsikirjoittamastaan ja ohjaamastaan Zero Gravity Company -ryhmän teoksesta Liljat.

Se on tavallaan Tapanisen, nuorallatanssijan, soolo. Tavallaan siksi, että Tapanisen lisäksi lavalla on kolme muuta sirkustaiteilijaa. Nuorallatanssiosuudet esittävät Netta Lepistö, Saana Peura ja Heidi Miikki. Tapaninen istuu, katsoo ja puhuu, mutta ei tanssi.

Sillä polvet eivät kestä.

Se on Tapanisen sirkustaiteilijauran suuri tragedia ja Liljojen ydinmotiivi.

"Minulle aika on olemassa käsitteinä ennen ja jälkeen. En tiedä ihan tarkalleen, missä raja kulkee. Tiedän vain, että ennen tuntuu minussa liikkeenä, spiraaleina, hyppyinä – ilmana jalkojen alla, vapautena. Jälkeen pursuaa muistoja minusta, siitä mitä olisi pitänyt olla, oli tulossa, mitä kohden olin menossa. Jälkeen on ikävä, yksinäisyys ja suru", Tapaninen kirjoittaa Liljojen esittelytekstissä.

Tämä on ehkä totta tai ehkä tarina: Tapaninen oli neljän, kun hän näki televisiosta Joutsenlampi-baletin. Ja ilmoitti vanhemmilleen, että haluaa tanssia.

Tapaninen harjoitteli lapsuus- ja nuoruusvuotensa Tanssikoulu Saralla monenlaista, mutta aivan erityisesti klassista balettia.

– Minulle oli tärkeää tehdä oikein, Tapaninen sanoo.

Siihen baletti on hyvä, sillä siinä on selkeät säännöt.

Aikuistuttuaan Tapaninen pyrki luokanopettajakoulutukseen, ei päässyt, lähti vuodeksi Tampereen Komediateatterin yhteydessä toimivaan Suomen Teatteriopistoon, jatkoi Turkuun opiskelemaan teatterikasvattajaksi.

Turun ammattikorkeakoulussa oli myös sirkuslinja.

– Teimme yhteisen produktion, ja sirkuslaisten hommat vaikuttivat paljon jännittävämmiltä. Ajattelin, että niillä on siellä paljon kivempaa.

Tapaninen vaihtoi sirkuslinjalle. Minkälaista siellä oli?

– Hirveää.

Häh?

– No jos on vaikka liian vähän opettajaresursseja ja liian vähän tiloja, koulutuksen piti olla sirkusopettajakoulutus, mutta ei se ollut oikein sitäkään. Olen kritisoinut vahvasti sirkuskoulutusta ja kritisoin varmasti edelleen, mutta ei koulutuksen huonous ole aina koulujen syy. Kyse on todella paljon resursseista, ja ymmärrän hyvin, että henkilökunta yrittää tehdä parhaansa. Ja koulutus on kyllä kehittynyt kovasti sen jälkeen, kun valmistuin vuonna 2010.

Opiskelutoveriensa kanssa Tapaninen perusti nykysirkusryhmä Zero Gravity Companyn. Jo ennen valmistumista alkoivat jalkavaivat.

– Vasen polvi leikattiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, ja jo ennen sitä sen kanssa eläminen oli sairaan vaikeaa.

Leikkaus muutti tilanteen.

– Sen jälkeen polvella ei tehnyt enää mitään. 5–6 vuotta leikattiin ja kuntoutettiin, oltiin luottavaisia, että kyllä se siitä – ja aina painuttiin uudestaan maan rakoon.

Mikä niissä polvissa on?

– Rakenne on väärä. Molemmissa on lumpion alaiset nivelrikot, jotka ovat tyypillisempiä yli 60-vuotiaitten sarjassa.

Nykyään Tapanisen polvet kestävät kävelylenkkejä, jos matkat eivät ole liian pitkiä eikä niitä tee joka päivä. Pyöräilyä, jos määrissä ja vauhdissa ei liioitella.

– Ja tanssia kerran puolessa vuodessa. Polveni ovat niin vammaiset, että ihan joka päivä ei pääse kyykkyyn tai ei ainakaan enää ylös.

Siksi Tapaninen on tehnyt esittävän taiteen alalla paljon muuta kuin esiintynyt, varsinkaan fyysisesti vaativissa tehtävissä. Nykyisessä kotikaupungissaan Tampereella hän on ollut perustamassa sirkusalan yhdistystä Sirkus Faktoria, joka muun muassa ylläpitää kaikille avointa harjoitustilaa. Viimeksi hän on esiintynyt tamperelaisen ammattinukketeatteri Teatteri Mukamasin vauvateatteriesityksessä Pikku-Siili. Kerran hän on ollut näyttämöllä Zero Gravity Companynkin esityksessä: Kissing Mimosa -klovneriasoolo nähtiin kesällä 2014 myös Jyväskylässä.

Liljat on, aika luonnollisesti, Tapanisen uran henkilökohtaisin teos.

Katsojan ei pidä Tapanisen mukaan säikähtää. On siellä toivon pilkekin, vaikka lilja on hautajaiskukka ja teoksen keskeinen teema on menetys.

– Liljat on prosessointi siitä, mitä tarkoittaa, kun menettää itselleen todella tärkeän asian. Minulle se on tanssien liikkuminen ja nuorallatanssi. Liljoissa on suorastaan pakkokin päästä toivoon, muuten se olisi kyllä niin h-tin synkeä esitys!

Tapaninen sanoo ymmärtävänsä, jos joku ei käsitä.

– Moni voi miettiä, että onko se nyt niin yhyy-hirveää, että tuo ei voi tanssia nuoralla. Että on vielä monta asiaa maailmassa, joita se voi tehdä. Niin onkin, mutta minulle nuorallatanssi oli maailman tärkein asia. Muilla on joku toinen asia, joka on niille maailman tärkein. Sikäli Liljat ei koskettele vain minun polvivammojani.

Minkälainen teos Liljat on?

– Se on aika kaunis, tosi rauhallinen ja pohdiskeleva. On musiikkia, puhetta ja liikettä.

Mitä sirkusta siinä on?

– Nuorallatanssia, vain ja ainoastaan nuorallatanssia. Ei heitetä mitään, ei roikuta mistään, eikä ole eläimiä. Tämä on nuorallatanssijoiden esitys – matalalla nuoralla.

Sillä koko opiskeluaika Tapaniselle sanottiin, että nuorallatanssiesitystä ei voi tehdä matalalla.

– Sanonpa vaan, että haistakaapa... Tein näin, koska kielsitte!

Palataanpa vielä siihen "oikein tekemiseen". Nykysirkus on vähän kuin nykytanssi – hyvin kaukana vaikkapa klassisen baletin tarkasta sääntömaailmasta. Baletista Reija Tapaninen piti muun muassa sen vuoksi, että siinä säännöt ovat selkeät. On helppo erottaa oikea ja väärä.

Ja sitten hän päätyy esittävän taiteen alalle, jossa oikean ja väärän määritteleminen onkin todella mutkikas juttu...

– Niin on!

No miten...

– Olen kasvattanut itseäni ulos sellaisesta, että yritän noudattaa jonkun muun sääntöjä. Se menee niin, että jos minä itse haluan edetä johonkin suuntaan, niin se on minulle oikein, ja se riittää. Eli Liljat-teoskin on oikein, jos tavoitan siinä sellaisen tunteen, että se on minulle oikein. Mutta ei tämä tietysti ole ihan yksinkertaista.

Yleisön tykkäämiset tai ei-tykkäämiset ovat aivan toissijainen juttu.

– Toki on mukavampaa, jos yleisö pitää, mutta tärkeämpää on, jos katsojalla herää jonkinlainen ajatteluprosessi.

Entäs sitten, jos katsoja ei tunnu yhtään käsittävän, mitä olit ajanut teoksellasi takaa?

– Itsehän en tykkää mennä katsomaan nykytanssiteoksia, kun en yleensä ymmärrä niistä yhtään mitään. Silloin on turhauttavaa istua katsomossa ja yrittää käyttäytyä sivistyneesti, mutta olen harjoitellut: mietin, että okei, en tajunnut, mutta siinä oli tällaisia asetelmia ja miksi se oli minulle hankala ja niin edelleen.

– Omien kokemusteni vuoksi ymmärrän ihan sairaan hyvin katsojia, jotka saattavat turhautua nykysirkusesityksessä. Eihän se edes ole sirkusta, kun siinä ei ole mitään temppuja! Kaikki turhauttaa, ei käsitä, mitkään odotukset eivät täyty, onhan sellainen ihan p-seestä! sanoo Tapaninen ja tarkentaa, että Liljojen tapauksessa katsoja kyllä tulee todistamaan "hyvin paljon tunnistettavaa, kaunista ja teknisesti vaativaa nuorallatanssia".

– Mutta minä olen hyväksynyt sen, että toiset eivät tajua. En tule koskaan tekemään teosta, jonka kaikki tajuaisivat ja josta kaikki pitäisivät. Pitää tyytyä siihen, että minä valitsin tehdä näin, että se riittää.

Liljat jää ainakin vähäksi aikaa Tapanisen viimeiseksi sirkusteokseksi. Syksyllä hän aloittaa luokanopettajaopinnot Tampereen yliopistossa. Luokanopettajasijaisuuksista hänellä on aiempaa kokemusta.

– Olen aina tiennyt, että haluan tehdä ammatikseni esittävää taidetta, mutta nyt olen tehnyt sitä kymmenen vuotta ja se riittää ainakin toistaiseksi. Ja mikä siinä olisi, taiteen tekemisessä, jos siitä saisi palkkaa!

– Mutta teosten valmistamisen prosessit ovat aika raskaat, rahaa tulee vähän ja on esimerkiksi lapsi. Olen tullut rahoituskuvioiden suhteen aika kyyniseksi. Taiteellinen tekeminen muodostaa ehkä 10 prosenttia kaikesta, mitä joudun vapaana taiteilijana tekemään. Ja nyt tuntuu rehellisesti sanoen ihan sairaan hyvältä, kun ei tarvitse hakea apurahoja johonkin juttuun, joka tapahtuu kahden vuoden päästä, ja josta ei oikeastaan vielä voi tietää yhtään mitään.

Liljat estetään Jyväskylän kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä viisi kertaa syyskuussa. Ensi-ilta on torstaina 12. syyskuuta.