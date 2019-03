Sofi Oksaselta syksyllä uusi romaani – teemoina muun muassa hedelmöityshoitobisnes ja korruptio

Kirjailija Sofi Oksaselta ilmestyy syksyllä uusi romaani. Like Kustannus kertoo julkaisevansa Koirapuisto-nimisen kirjan 20. syyskuuta.

Liken tiedotteen mukaan kyse on kahdessa aikatasossa liikkuvasta kertomuksesta nykypäivän Helsingistä ja Ukrainan itsenäisyyden vuosista. Kirjassa käsitellään muun muassa hedelmöityshoitobisnestä ja korruptiota.

Sofi Oksanen on Suomen kansainvälisesti tunnetuin nykykirjailija. Hänen teoksiaan on käännetty yli 50 kielialueelle, ja hänet on palkittu muun muassa Finlandia-palkinnolla ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnolla. Kumpikin palkinnoista tuli romaanista Puhdistus.