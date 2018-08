Soturikissojen fanit kokoontuvat vihdoin Jyväskylässä – kiitos kahden 12-vuotiaan fanin

Soturikissat liikkuvat jatkuvasti Vaajakosken kirjastossa: suositun kirjasarjan osia lainataan ja varataan päivittäin. Soturikissat-ilmiö on kasvanut niin suureksi, että aiheen tiimoilta on järjestetty useita tapahtumia ympäri Suomea.

Jyväskyläläiset fanit Ira Ijäs ja Aava Pihl eivät kuitenkaan ole päässeet aikaisemmin tapahtumiin, sillä ne on aina järjestetty liian kaukana.

– Huhtikuussa saimme idean, että olisi siistiä, jos Jyväskyläänkin saisi sellaisen tapahtuman, Pihl kertoo.

Niinpä 12-vuotiaat fanit päättivät itse pistää tilaisuuden aluille: heidän ehdotuksestaan Vaajakosken kirjastossa järjestetään huomenna 30.8. Soturikissat-tapahtuma kello 15 alkaen. Ohjelmassa on esimerkiksi kaksi tietovisaa, pinssien tekoa ja kasvomaalausta. Kello 17.30 haastattelussa on suomentaja Nana Sironen.

Soturikissat-kirjoilla on suuri rooli Ijäksen ja Pihlin elämässä. He eivät edes olisi ystävystyneet ilman sarjaa: Pihl löysi Ijäksen Soturikissat-sarjan fanisivuston kautta ja otti tähän yhteyttä Instagramissa.

– Näimme ensimmäisen kerran livenä täällä Vaajakosken kirjastolla, Pihl kertoo.

Tytöt ovat luoneet tapahtumaa varten Vaajakoskelle omat soturiklaanit, esimerkiksi Koskiklaanin ja Pandaklaanin.

Vaajakosken kirjastovirkailija Inna Muikku toteaakin, että kirjasto on hyvä paikka kohtaamisille – ja tapahtumille.

– Kirjasto on juuri sitä varten, että tarjoamme tilat, kun joku innostuu järjestämään hyvän tapahtuman.

Muikku kertoo, että tapahtumaa oltiin suunniteltu kirjastossa aiemminkin.

– Siitä ei kuitenkaan tulisi yhtä hyvä ilman faneja. En olisi esimerkiksi osannut kysyä yhtä hyviä kysymyksiä tietovisassa ilman Ijästä ja Pihliä, Muikku toteaa.

Erin Hunterin luomassa fantasiasarjassa on kymmeniä osia. Hunter on salanimi, ja sen takana on useampi kirjailija.

Kevyestä fantasiasta Soturikissoissa ei ole kyse: sarjaa voisi verrata esimerkiksi Richard Adamsin klassikkoon Ruohometsän kansaan – molemmissa eläimet pettävät toisiaan ja hahmoja kuolee raaoillakin tavoilla. Kirjoja lukevat kaikenikäiset, mutta suurin lukijakunta koostuu 10–14-vuotiaista.

Miksi Soturikissat on niin hyvä?

– En ole löytänyt hirveästi sarjoja, joissa eläimet olisivat päähahmoja ilman, että ne ovat lemmikkejä. Kirjat, joissa ihmiset ovat päähenkilönä, eivät enää oikein yllätä, Pihl toteaa.

Ijäs vahvistaa, että ajatusmaailma Soturikissoissa on hyvin erilainen ja mielenkiintoinen ihmisten maailmaan verrattuna.

– Esimerkiksi kevättä kutsutaan hiirenkorvaksi ja kesää viherlehdeksi, Ijäs kertoo.

Myös hyvä juoni, kirjailijat ja suomentaja keräävät kehuja.

Suomentaja Nana Sironen uskoo, että suurin syy sarjan suosioon on monipuolisesti kehitelty fantasiamaailma. Se tuottaa suomentajalle myös päänvaivaa: esimerkiksi kissojen suomenkielisiä nimiä pitää miettiä tarkkaan, sillä kissan aseman muuttuessa myös hänen nimensä muuttuu.

– Suomentaessa pitää miettiä, mistä kissan nimi on peräisin, onko nimi viittaus johonkin tapahtumaan, ominaisuuteen tai toiseen kissaan, Sironen kuvailee.

Nimien keksiminen mietitytti myös maanantaina Vaajakosken kirjastossa, kun kirjastovirkailija Muikku oli luomassa tapahtumaa varten uutta Soturikissat-hahmoa.

– Ei kissan nimi voi olla Pöhkötassu, jos se on klaanin vanhin. Se voi olla vaikka Pöhköjalka, Pihl opastaa.