Spider-Man jatkaa sittenkin Marvel-elokuvissa – Sony ja Marvel saivat diilin aikaiseksi

Maailman suosituimpiin supersankareihin kuuluvan Spider-Manin eli Hämähäkkimiehen jatko Marvelin elokuvauniversumissa (MCU) on turvattu. Hahmon elokuvaoikeudet omistava Sony pääsi sopimukseen Marvel Studiosin kanssa.

Yhtiöt ilmoittivat, että seuraava Spider-Man-elokuva julkaistaan heinäkuussa 2021. Nimiroolia näyttelee jälleen brittinäyttelijä Tom Holland.

– Olen innoissani siitä, että Spideyn matka MCU:ssa jatkuu, ja me kaikki Marvel Studiosilla olemme hyvin innoissamme siitä että saamme jatkaa työtä hahmon parissa. Spider-Man on vahva ikoni ja sankari, jonka tarina koskettaa kaikenikäisiä yleisöjä ympäri maailman, sanoi Marvel Studiosin johtaja Kevin Feige.

Spider-Manin tulevaisuus valkokankaalla oli uhattuna, sillä elokuussa tuli ilmi että Sony ja Marvelin omistava Disney eivät olleet saaneet aikaan diiliä oikeuksien jaosta. Tämä merkitsi sitä, ettei hahmoa olisi enää nähty suosituissa MCU-elokuvissa.

Kiistan takana on se, että vaikka Spider-Man on peräisin Marvelin sarjakuvista, on Sony omistanut jo pitkään hahmon elokuvaoikeudet. Kun Marvelin itse tuottamat MCU-elokuvat nousivat jättimenestyksiksi 2010-luvulla, heräsi tarve saada myös Spider-Man mukaan MCU:hun. Niinpä Sony ja Marvel tekivät vuonna 2015 diilin, jonka myötä Spider-Man on voinut esiintyä MCU-elokuvissa, mutta Sony on saanut osan tuotoista.

Spider-Man onkin vuodesta 2016 lähtien esiintynyt viidessä MCU-elokuvassa, mukaan lukien kaksi sooloelokuvaa, jotka Sony tuotti yhdessä Marvelin kanssa.

Tänä kesänä yhtiöt eivät kuitenkaan meinanneet saada aikaan sopimusta tulevien vuosien rahanjaosta. Marvelin kerrottiin havitelleen aiempaa suurempaa osuutta potista.

Hollandin versio Spider-Manista on ollut fanien keskuudessa erittäin pidetty, joten hahmon menettämistä MCU:sta oli jo ehditty surkutella.

MCU-elokuvat ovat tuottaneet yhteensä 23 miljardia dollaria lipputuloja, mikä tekee siitä kaikkien aikojen tuottoisimman elokuvasarjan.