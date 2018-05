Spike Leen BlacKkKlansman nappasi Cannesin elokuvajuhlien kakkospalkinnon – elokuvassa näyttelee Jasper Pääkkönen

Spike Leen ohjaama BlacKkKlansman on saanut Cannesin elokuvajuhlien Grand Prix -palkinnon, joka on festivaalin toiseksi tärkein palkinto. Pääpalkinnon eli Kultaisen palmun sai japanilainen Shoplifters, jonka on ohjannut Hirokazu Kore-eda.

Juryn palkinnon sai Nadine Labakin Capernaum.

Parhaasta ohjauksesta palkittiin puolalainen Pawel Pawlikowski elokuvasta Cold War.

Leen palkitussa elokuvassa näyttelee myös Jasper Pääkkönen.