Sting konsertoi Helsingin Kaisaniemessä kesällä

Brittiläinen pop- ja rocktähti Sting konsertoi Helsingissä ensi kesänä. Stingin My Songs -konsertti kuullaan Kaisaniemen kentällä 13. kesäkuuta.

Sting esittää Helsingissä sekä soolouransa että takavuosien Police-yhtyeensä hittejä. Konsertti on osa konkariartistin Euroopan-kiertuetta.

Stingin tunnetuimpiin lauluihin lukeutuvat Englishman in New York, Fields of Gold, Roxanne ja Message In A Bottle.