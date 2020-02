Stunttimiestä näyttelevä Brad Pitt palkittiin odotetusti sivuosa-Oscarilla, Laura Dernille parhaan naissivuosan palkinto

Parhaan miessivuosan Oscar-palkinnon on voittanut Brad Pitt roolistaan elokuvassa Once Upon a Time in Hollywood. Pittin voitto oli odotettu. Hän on saanut samasta roolista jo muun muassa Golden Globe- ja Bafta-palkinnot.

Palkinto oli Pittille ensimmäinen näyttelijätyöstä saatu Oscar.

Pitt näyttelee Quentin Tarantinon ohjaamassa elokuvassa rentoa stunttimiestä 1960-luvun lopun Hollywoodissa.

– Minulle sanottiin, että aikaa on vain 45 sekuntia, mikä on 45 sekuntia enemmän kuin senaatti antoi John Boltonille tällä viikolla, Pitt vitsaili kiitospuheensa aluksi viitaten presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiin.

– Mietin, tekeeköhän Quentin siitä elokuvan, Pitt vielä jatkoi.

92. Oscar-gaala on parhaillaan käynnissä Los Angelesissa Yhdysvalloissa. Miessivuosan palkinto oli ensimmäinen illan aikana jaettu palkinto. Kaikkiaan pystejä jaetaan 24 kategoriassa.

Avioerojuristia näyttelevä Laura Dern sai parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon. Dern sai palkinnon suoratoistopalvelu Netflixin elokuvasta Marriage Story.

Dern oli ennakkosuosikki palkinnon saajaksi. Oscar oli hänelle ensimmäinen.

Parhaan animaatioelokuvan Oscarin sai niin ikään odotetusti Toy Story 4. Parhaalla sovitetun käsikirjoituksen palkinnolla palkittiin Taika Waititi elokuvasta Jojo Rabbit ja parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscarin sai Bong Joon-hon ylistetty Parasite.

Dokumenttien parhaana palkittiin Amerikkalainen tehdas, joka kertoo ohiolaisen autotehtaan toiminnasta kiinalaisomistuksessa. Dokumentti on presidentti Barack Obaman ja tämän puolison Michelle Obaman tuotantoyhtiön ensimmäinen dokumentti.

Eniten ehdokkuuksia, kaikkiaan 11 kappaletta, on kerännyt Joker-elokuva. Kymmenen ehdokkuutta ovat keränneet The Irishman, Taistelulähetit – 1917 ja Once Upon a Time in Hollywood.

Monae avasi vauhdikkaasti

Hollywoodin arvostetuin elokuvagaala alkoi muusikko Janelle Monaen vauhdikkaalla elokuvaa juhlivalla esityksellä. Lavalla nähtiin myös Billy Porter ja suuri joukko tanssijoita.

– Tänä iltana juhlimme tarinankerronnan taitoa, Monae julisti.

Esityksensä aikana hän laittoi yleisössä istuvia elokuva-alan ammattilaisia laulamaan mikkiin ja otti kantaa muun muassa siihen, ettei parhaan ohjauksen Oscarista kisaa tänä vuonna yhtään naisehdokasta.

– Tänään juhlimme kaikkia upeita lahjakkuuksia tässä salissa. Juhlimme kaikkia naisia, jotka ohjasivat ilmiömäisiä elokuvia. Ja olen ylpeä seistessäni tässä mustana queer-taiteilijana, Monae totesi.

Oscareita on jälleen kritisoitu myös valkoisuudestaan.

Oscar-gaalassa ei tänäkään vuonna nähdä yhtä virallista juontajaa, mutta avauspuheenvuorosta vastasivat koomikot Steve Martin ja Chris Rock.

– Enää ei oikein ole juontajia. Miksi ei? Martin kysäisi puheen aikana.

– Twitterin takia, Rock vastasi ja viittasi viime vuoden kohuun, jonka seurauksena koomikko Kevin Hart joutui jättäytymään pois juontajan paikalta.

Syynä olivat Hartin vanhat, uudelleen julkisuuteen nostetut, homofobiset tviitit.