Sunnuntaina voi nähdä kaksi keskeneräistä tanssiteosta – Kokeiluareena aloittaa Jyväskylässä, esiintymässä Mira Kautto ja Marianne Leppä

Keski-Suomen Tanssin Keskus järjestää sunnuntaina ensimmäisen Tanssin Kokeiluareenan Juomatehtaan Studiolla Jyväskylässä. Kokeiluareena on esitysilta, jossa nähdään tällä kertaa kaksi keskeneräistä esitystä: Mira Kauton Station to Station to Station ja Marianne Lepän vielä nimetön sooloteos.

Kautto on helsinkiläinen tanssija ja koreografi. Station to Station to Stationin elektronisesta live-säestyksestä vastaa Timo Kaukolampi, visuaalisuus on Jenni Pystysen

Leppä on jyväskyläläinen tanssija ja muun muassa joogaopettaja, joka on esiintynyt esimerkiksi Company Uusi Maailman teoksissa.

Tapahtuma alkaa kello 16, vapaa pääsy.