Sunrise Avenue lopettaa uransa. Yhtyeen solisti Samu Haber kertoi asiasta Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa maanantaina. Selvästi liikuttunut Haber kertoi, että lopettamispäätöksen taustalla on pitkä pohdinta. Hänen mukaansa päätös oli koko bändin yhteinen.

– Tämä tunne ei alkanut muutama viikko tai kuukausi sitten, vaan on ollut siellä todella pitkään. Joskus sen voi työntää taka-alalle ja ajatella, että nyt on vain rankka päivä tai viikonloppu. Mutta kun se vain kasvaa ja kasvaa, on ymmärrettävä, että et voi tehdä sille mitään, Haber sanoi yhtyeen sivuilla suorana välitetyssä tiedotustilaisuudessa.

Yhtye julkisti tiedotustilaisuudessa uusimman kappaleensa Thank You For Everything. Haber kertoi myös, että yhtye lähtee samannimiselle jäähyväiskiertueelle.

Haber kiitteli vuolaasti bändikavereitaan ja fanejaan menneistä 17 vuodesta.

– Olen enemmän kuin ylpeä meistä ja teistä. Minä en voi emmekä me voi koskaan ilmaista kiitollisuuttamme teitä kohtaan. Eniten ylpeä olen siitä, että olemme poikien kanssa täällä yhdessä, kuten olemme aina olleet. Ja vaikka bändimme on ottamassa nyt viimeisiä askeleitaan, se ei tarkoita, ettemme jatkaisi ystävinä, loppuelämämme ajan.

Paikalla tiedotustilaisuudessa Clarion-hotellissa oli suuri joukko faneja muun muassa Saksasta ja Itävallasta. Monet faneista itkivät avoimesti uutisen kuultuaan.

– Viimeisten askeleiden jälkeen olemme varmaan peloissamme ja hämmentyneitä, emmekä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta olemme myös helpottuneita, varsinkin minä, Haber sanoi.

Sunrise Avenuen jäähyväiskiertue alkaa kesäkuun alussa Leipzigistä, ja seitsemän Keski-Euroopan stadionkeikan kokonaisuus huipentuu Helsingin Olympiastadionilla 15. elokuuta.

Keski-Euroopassa suurta suosiota nauttiva yhtye perustettiin vuonna 2002.