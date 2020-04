Sunrise Avenuen jäähyväiskiertue lykkäytyy ensi vuoteen

Sunrise Avenue-yhtye​ siirtää uransa päättävää ​kiertuetta vuodella eteenpäin. Thank You For Everything​ -kiertue lykkäytyy koronaepidemian vuoksi.

Yhtye tiedotti torstaina, että osana jäähyväiskiertuetta Helsingin Olympiastadionin konsertit järjestetään 16. ja 17. heinäkuuta 2021.

Sunrise Avenuen kiertueelle on myyty ennätysmäärä lippuja, ja katsojia odotetaan keikoille useista kymmenistä eri maista.

17 konsertin Euroopan-kiertueen uudet päivämäärät on julkaistu yhtyeen nettisivuilla. Jo ostetut liput käyvät sellaisenaan uusille keikoille​.

– Pitäkää lipuistanne hyvä huoli siihen saakka kunnes ensi vuonna nähdään, kommentoi ​Sunrise Avenuen keulakuva Samu Haber​.

Erityisesti Keski-Euroopassa suosioon noussut Sunrise Avenue perustettiin vuonna 2002. Suomalaisyhtyeen hittejä ovat muun muassa Hollywood Hills, Fairytale Gone Bad ja Forever Yours.