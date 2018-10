Suomalainen sukutarina ja ylistetty klassikkotulkinta – mitä Jyväskylän kaupunginteatterissa nähdään keväällä?

Jyväskylän kaupunginteatterissa nähdään keväällä neljä ensi-iltaa. Suuren näyttämön uutuuksia ovat Ari-Pekka Lahden romaaniin perustuva sukutarina Sydänmaa sekä kahdeksan teatterin yhteistuotantoproduktiona toteutettu, ylistäviä arvioita muualta Suomesta kerännyt Maria Jotunin Miehen kylkiluu.

Pienellä näyttämöllä nähdään Erlend Loen Supernaiivi sekä yhteistyössä Tanssiteatteri Krampin kanssa toteutettava MC 175 – Minna Canthin liike ja liekki.

Lisäksi ohjelmistoon pienelle näyttämöllä palaa Jorma Böökin monologi Mies joka kieltäytyi käyttämästä hissiä.

Ohjelmistossa jatkavat Luuseri, Päivänsäteet, Hair ja kahden esityksen verran myös Merten gorilla.

Aaro Vuotila näyttelee pääroolin norjalaisen Erlend Loen suosittuun Supernaiivi-romaaniin perustuvassa samannimisessä näytelmässä. Näytelmässä pohditaan elämän tarkoitusta ja merkityksellisyyttä tai merkityksettömyyttä. Tiedotteen mukaan kokonaisuuden huumori on peräti monipuolista: "hiljaa hyrisevää, sykkivää, sydämellistä, pirskahtelevaa kiihtyen ajoittain riemukkaan hulvattomaksi". Ohjaus on Johanna Sorjosen, ensi-ilta pienellä näyttämöllä 24. tammikuuta.

Sydänmaan ohjaa Jarno Kuosa. Hänen edellinen ohjauksensa Jyväskylän kaupunginteatterissa oli keväällä 2017 esitetty Kaurismäki-näytelmä Kauas pilvet karkaavat.

Sydänmaa kertoo Suomesta ja suomalaisuudesta kokkolalaisen suvun vaiheiden kautta. Sydänmaa-näytelmän kantaesitys oli vuonna 2005 Helsingin kaupunginteatterin studionäyttämö Pasilassa, sen jälkeen se on nähty ainakin Rovaniemen, Vaasan ja Kokkolan teatterien pienillä näyttämöillä. Jyväskylässä tehdään uusi aluevaltaus, kun teos tuodaan suurelle näyttämölle. Ensi-ilta on 26. tammikuuta.

Miehen kylkiluu on jyväskyläläisen Teatteri Eurooppa Neljän, Jyväskylän kaupunginteatterin ja kuuden muun suomalaisteatterin yhteistuotanto. Maria Jotunin näytelmän on ohjannut projektin vetäjä Mikko Roiha, ja Jyväskylästä mukana on Eurooppa Neljän näyttelijä Paavo Honkimäki. Esitys on saanut runsaasti kehuja ja ylistäviä arvioita.

Miehen kylkiluun Suomen ensi-ilta oli syyskuussa Kouvolassa, Jyväskylän ensi-ilta on 30. tammikuuta.

Kevätkauden viimeinen ensi-ilta on Tanssiteatteri Krampin ja kaupunginteatterin yhteistuotanto MC 175 – Minna Canthin liike ja liekki. Teoksella juhlistetaan Minna Canthin syntymän 175-vuotisjuhlaa. Koreografia ja ohjaus ovat Laura Lehtisen ja Vilja Mihalovskyn. Kramppilaisten lisäksi lavalla nähdään kaupunginteatterin näyttelijät Saara Jokiaho ja Hanna Liinoja. Ensi-ilta pienellä näyttämöllä 20. maaliskuuta.