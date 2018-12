Vuoden 1918 punavankileirille sijoittuva elokuva Suomen hauskin mies on saanut parhaan independent-elokuvan käsikirjoituksen ehdokkuuden Humanitas -kilpailussa. Arvostetussa amerikkalaiskilpailussa myönnettiin nyt ensi kertaa ehdokkuus elokuvalle, joka ei ole alun perin englanninkielinen.

Humanitas-palkintoja on jaettu vuodesta 1974 alkaen. Se on ollut ensisijaisesti televisiokäsikirjoittajien palkinto, mutta myös näytelmäelokuville on neljä kategoriaa.

– Nyt olen itsekin ymmärtänyt, kuinka arvostettu tämä palkinto on, kertoo elokuvan toinen käsikirjoittaja Heikki Kujanpää puhelimitse STT:lle.

Espanjasta tavoitettu Kujanpää myös ohjasi elokuvan, jonka pääosaa esittää Martti Suosalo. Toinen käsikirjoittaja on Mikko Reitala.

Kujanpää arvioi ehdokkuuteen johtaneen prosessin alkaneen, kun elokuva esitettiin Austinin elokuvafestivaaleilla lokakuussa. Austin Film Festival on käsikirjoituspainotteinen elokuvatapahtuma, joka esittelee vähemmän tunnettuja elokuvia.

– Sinne valittuja elokuvia kannustettiin hakemaan Humanitas-palkintoa. Tuottaja Klaus Heydemann teki ilmoituksen, Kujanpää sanoo.

– Nyt ehdokkuuden myötä olen saanut etenkin Yhdysvalloissa olevilta tutuilta onnitteluja. Siellä Humanitas tunnetaan paremmin. Sikäläiset kaverit suunnilleen hyppivät innosta.

Uusintaversiota ei poissuljettu

Humanitas-ehdokkuusraati arvioi käsikirjoitukset anonyymeina ja vain tekstin perusteella. Itse tehtyä elokuvaa raatilaiset eivät katso.

Aiemmin Suomen hauskin mies, englanninkieliseltä nimeltään Laugh or Die, on herättänyt ulkomailla melko vähän kiinnostusta. Se on näytetty noin kymmenellä festivaalilla Austinin ohella. Varmistuneista Pohjoismaiden ulkopuolisista levityssopimuksista ei ole ainakaan raportoitu tuottaja Klaus Heydemannille.

– Kiinassa elokuva on nyt sensuurin käsiteltävänä. Levityssopimus edellyttäisi, että se menee läpi, Heydemann kertoo.

– Saksalainen myyntiyhtiömme Media Luna pyrkii ottamaan ehdokkuudesta hyödyn irti. He pyrkivät esittelemään elokuvaa nyt pohjoisamerikkalaisille levittäjille.

Humanitas-ehdokkuus tuo elokuvalle uudenlaista huomiota Yhdysvalloissa. Tarinassa voi hyvinkin olla potentiaalia uusintaversioon, jossa tapahtumat siirretään johonkin toiseen historialliseen vankileirimiljööseen.

– Tarina voisi hyvinkin sijoittua myös toiseen aikaan ja paikkaan. Suhtaudumme tähän avoimesti, Heydemann sanoo. Hän kertoo, että uusintaversion mahdollisuus huomioitiin jo käsikirjoittajien sopimuksissa.

Elokuvakäsikirjoittamisen Pulitzer

San Franciscossa asuva ja nykyään Netflixin käännösosastolla työskentelevä suomalainen käsikirjoittaja Sussu Laaksonen pitää Humanitas-ehdokkuutta ”kovana juttuna”.

– Humanitas on elokuvakäsikirjoittamisen Pulitzer, kuvailee Laaksonen.

Muista merkittävistä amerikkalaisista käsikirjoituspalkinnoista poiketen Humanitas -kilpailussa on vain toteutettuja käsikirjoituksia. Kilpailussa on sen nimen mukaisesti humanistinen painotus.

– Humanitas etsii käänteentekeviä tarinoita, jotka eivät vie eteenpäin vain elokuvaa, vaan myös ihmisyyttä, Laaksonen sanoo.

Eniten huomiota saavat tietenkin Oscarit. Humanitas-ehdokkaina on tämän vuoden independent-kategoriaa aiemmin vastanneessa Sundance-kategoriassa ollut kuitenkin kansainvälisiä menestyksiä kuten Winter’s Bone ja Whiplash.

Kohtuullinen menestys kotimaassa

Suomen hauskin mies tuli kotimaan levitykseen maaliskuussa. Se on saanut 58 000 katsojaa ja oli kevätkauden viidenneksi katsotuin kotimainen. Tuottaja Heydemannin mukaan katsojaluku on hieman alle toiveiden.

– Olisimme toivoneet enemmän. Olemme hieman alle omilleen pääsemisen rajan. Olisin toivonut, että raja olisi ylitetty jo valkokangaslevityksessä, mutta nyt elokuva on jo dvd:llä, ja sieltäkin tulee tuloja.

Elokuvan rinnalla syntyi myös näytelmä, jota on esitetty Helsingin kaupunginteatterissa. Elokuva ideoitiin kuitenkin ensin, Heydemann korostaa.

Sekä elokuvassa että näytelmässä pääosaa, teatterimies Toivo Parikkaa näyttelee Martti Suosalo. Muissa keskeisissä rooleissa nähdään Jani Volanen, Leena Pöysti ja Vesa Vierikko.