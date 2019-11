Suomalaisen elokuvan kultasormeksikin kutsuttu elokuvatuottaja Markus Selin tahkosi hyvät tulot

Elokuvatuottaja Markus Selin tahkosi viime vuonna noin 280 000 euron ansio- ja pääomatulot. Verotettavaa ansiotuloa Selinille kertyi noin 152 000 euron edestä ja pääomatuloa 128 000 euroa. Selin omistaa tuotantoyhtiö Solar Filmsin.

Selin on tuottanut viime vuosina muun muassa elokuvat Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja (2018), Oma maa (2018) ja Yösyöttö (2017).

Selinin tulot putosivat hieman toissa vuodesta, jolloin hänen ansio- ja pääomatulonsa olivat yhteensä noin 314 000 euroa.

Elokuvaohjaaja Antti J. Jokisen verotettavat ansiotulot olivat viime vuonna noin 106 000 euroa. Pääomatuloja hänellä ei ollut Suomeen. Jokisen tulot nousivat hieman vuodesta 2017, jolloin hänen ansiotulonsa olivat noin 84 000 euroa.

Jokinen ohjasi ja käsikirjoitti vuonna 2016 ilmestyneen Pahan kukat -elokuvan. Parhaillaan Jokinen ohjaa taidemaalari Helene Schjerfbeckistä ja tämän elämän rakkaudesta kertovaa Helene-elokuvaa, jonka pääosassa nähdään Laura Birn.

Dome Karukoski sai ansiotuloa 77 000 euroa. Myöskään hänellä ei ollut pääomatuloja Suomessa. Karukoski on ohjannut esimerkiksi taiteilijaelämäkerta Tom of Finlandin (2017). Uusin Karukosken ohjaus on draamaelokuva Tolkien, joka kertoo kirjailija J.R.R. Tolkienin nuoruusvuosista.

Elokuvaohjaaja Antti-Jussi Annilan ansio- ja pääomatulot olivat noin 71 000 euroa. Suurin osa oli ansiotuloa, noin 69 000 euroa.

Aku Louhimies jäi tuloissa kollegoistaan, sillä hänen verotettavat ansio- ja pääomatulonsa olivat viime vuonna yhteensä 55 000 euroa. Myös Louhimiehellä suurin osa oli ansiotuloa, noin 43 000 euroa. Louhimies ohjasi toissa vuonna ilmestyneen Tuntematon sotilas -elokuvan, joka keräsi suuret määrät katsojia.

Ohjaaja Aki Kaurismäen ansio- ja pääomatulot olivat viime vuonna noin 45 000 euroa, joista 43 000 euroa oli ansiotuloa.