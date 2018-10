Suomalaiskirjallisuudella hyvä imu Yhdysvalloissa – Sofi Oksanen avasi tien

Suomalainen kirjallisuus on viimeinkin saanut jalan oven väliin maailman merkittävimmällä kirjamarkkinalla eli Yhdysvalloissa. Kirjallisuuden vientikeskus Filin johtajan Tiia Strandénin mukaan Yhdysvallat ja Britannia ovat viime vuosina nousseet Saksan rinnalle tärkeimmiksi suomalaisen kirjallisuuden vientimaiksi.

– Voi sanoa, että oven välissä on molemmat jalat ja näyttää siltä, että pysyvästi, sillä suomalaisia kirjailijoita on päässyt suurten ja merkittävien amerikkalaiskustantamojen listoille ja niitä myös myydään siellä, Strandén sanoo STT:lle.

Englanniksi on kolmena viime vuotena ilmestynyt vuosittain noin kolmisenkymmentä kirjaa, mikä on huomattavan paljon suhteessa esimerkiksi Yhdysvalloissa julkaistavan käännöskirjallisuuden määrään.

Yksi tuoreimmista suomalaishiteistä Yhdysvalloissa on Strandénin mukaan Pajtim Statovcin esikoisromaani Kissani Jugoslavia. Merkittävimmät lehdet haastattelivat kirjailijan näkyvästi ja romaani sai erinomaiset arvostelut. Statovci pääsi suoraan suuren newyorkilaiskustantamon Knopfin listoille ja kustantamo on ostanut myös kirjailijan uusimman romaanin Tiranan sydämen oikeudet.

– Se kertoo siitä, että Kissani Jugoslavia on myynyt hyvin. Eivät he muuten olisi ostaneet toista.

Erityisesti tietä Yhdysvaltoihin on raivannut Sofi Oksanen. Kun kyyhkyset katosivat sai Yhdysvalloissa erinomaiset arvostelut ja herätti kiinnostuksen muitakin suomalaisia kirjailijoita kohtaan muutama vuosi sitten.

– Kaikki amerikkalaiset merkittävät kirja-alan lehdet ovat noteeranneet Oksasen, joten hän on jo tunnettu nimi siellä. Sitä en tiedä, tietävätkö kaikki lukijat hänen olevan suomalainen, sanoo Liken kustannusjohtaja Päivi Paappanen.

Vahvaääniset naiset kiinnostavat

Paappasen mukaan amerikkalaisia markkinoita kiinnostavat Oksasen vanavedessä erityisesti vahvaääniset suomalaiset naiskirjailijat, kuten Rosa Liksom.

– Finlandia-palkittu Hytti numero 6 sai hienot arvostelut ja sitä kiitettiin aivan omanlaisekseen. Sellaiset kirjailijat, jotka erottuvat muista, joilla on selkeä oma ääni myyvät yleensä ulkomaillakin.

Tammen kultakimpale on ollut niin ikään kirjallisuuden Finlandialla palkittu Jussi Valtosen He eivät tiedä mitä he tekevät.

– Se on hyvä esimerkki romaanista, joka puhuttelee kaikenlaisia lukijoita eri puolilla maailmaa. On saavutus, että tuhatsivuinen järkäle löytää amerikkalaisen kustantajan, sanoo Tammen kustannusjohtaja Outi Mäkinen.

Mäkisen mukaan Pohjoismainen dekkari ei ole se juttu Yhdysvalloissa, vaan kirjalliset, mielellään palkitut yleismaailmalliset romaanit.

– Ulkomailla on marginaalista kiinnostusta kirjallisuuteen, joka katsoo vain suomalaisen sielun syvimpään sopukkaan.

Mäkisenkin mukaan naisten – erityisesti nuorten aikuisten naisten – kirjoittamat teokset purevat, sellaiset kuin Salla Simukan Lumikki-trilogia tai Maria Turtschaninoffin Maresi.

– Turtschaninoffin menestystä selittävät loistava kieli ja täysin oma maailmansa, jossa kuitenkin ovat tärkeät kysymykset naisten ja tyttöjen asemasta ja tilasta.