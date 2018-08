Suomalaissarja Karppi on myyty maailmanlaajuisesti Netflixiin

Suomalainen rikossarja Karppi on myyty maailmanlaajuisesti Netflix -palveluun. Karppi saa kansainvälisen ensi-iltansa 23. elokuuta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalainen sarja tai elokuva saa näin laajan jakelun kaupalliselta toimijalta.

Nettivideopalvelu Netflix toimii lähes 200 maassa eli kaikkialla Kiinaa, Pohjois-Koreaa ja Syyriaa lukuun ottamatta.