Suomen euroviisuedustajaksi maailmanlaajuisesta Sandstorm-hitistä tunnettu Darude

Suomen edustaja kevään Euroviisuissa on Darude. Edustuskappale valitaan Uuden Musiikin Kilpailussa 2. maaliskuuta.

Darude eli muusikko Ville Virtanen on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä artisteja. Hänen ensimmäinen studioalbuminsa vuonna 2000 oli Before the Storm, jonka maailmanlaajuiseksi hitiksi nousi single Sandstorm.

Darude kertoo haluavansa tuoda viisulavalle festari- ja klubikeikoiltaan fiiliksiä ja visuaalisuutta, jotka jäävät jokaiselle tv-katsojalle mieleen.

– Tämä on minulle haasteena aivan huikean iso monessa mielessä. Kun minua pyydettiin mukaan, se pelotti, mutta en millään voinut sanoa ei. On kunnia päästä kokemaan tämä ainutlaatuinen tapahtuma. Minulla on vain positiivisia odotuksia koko hommasta, Darude sanoo.

UMK-kappaleensa Darude esittää yhdessä vierailevan solistin, Sebastian Rejmanin, kanssa. Rejman tunnetaan yhtyeestä The Giant Leap.

Euroviisut järjestetään Tel Avivissa Israelissa toukokuussa. Laulukisa järjestetään viime vuoden voittajan, Netta Barzilain kotimaassa.

Suomi kisaa pääsystä viisufinaaliin ensimmäisessä semifinaalissa 14. toukokuuta.

Vaatimus viisuboikotista ei sytyttänyt

Joukko taiteilijoita vaati Israelin Euroviisuja boikottiin ihmisoikeusloukkausten takia. Vetoomuskirjeen allekirjoitti taitelijoita Euroopan eri maista.

Suomesta nimensä vetoomukseen kirjoittivat esimerkiksi ohjaaja Aki Kaurismäki, näyttelijät Krista Kosonen ja Martti Suosalo sekä muusikot Paleface ja Kaija Kärkinen. Kärkinen oli Suomen viisuedustaja vuonna 1991.

Ulkomaalaisista taiteilijoista mukaan lähtivät muiden muassa Euroviisujen vuoden 1994 voittaja, irlantilainen Charlie McGettigan ja Pink Floyd -yhtyeestä tuttu Roger Waters.

Allekirjoittajat vaativat boikotoimaan Israelin Euroviisuja niin kauan kuin maa heidän mukaansa "jatkaa vakavaa, vuosikymmeniä jatkunutta palestiinalaisten ihmisoikeuksien loukkaamista".

Vaatimukset Israelin kisojen boikotoimiseksi eivät tuottaneet tulosta, sillä mukaan ilmoittautui 42 maata. Israel isännöi viisuja kolmatta kertaa. Vuosina 1979 ja 1999 kilpailu järjestettiin Jerusalemissa.