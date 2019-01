Suomen huonoin bändi veti salin täyteen Garagefesteillä

Garagefest Tanssisali Lutakossa 25.-26.1.2019: lauantai

Saimaa. Järjetön valinta laittaa tällainen bändi illan ensimmäiseksi. Ja samalla tietyllä tapaa nerokas: eilisillan tansseista jäykistynyt festivaalikansa vetristyy väkisin kun eräs illan tärkeimmistä akteista pakottaa jalat liikkeelle välittömästi ovien avaamisen jälkeen.

Saimaa ei kuitenkaan ole otsikossa kuvattu Suomen huonoin orkesteri, liki pitäen päinvastoin. Musiikillisesti ja jotenkin teologisesti Saimaan möyhyjamipsykedelia kuuluisi perjantaisen Aavikon tavoin illan päätepisteeksi; väsyneen ja tunteikkaan tanssikansan loveen langettavaksi shamaanijoukoksi. Merkillepantavaa Saimaan transsirituaalissa oli myös, ettei yhtyeen pääpoppamies Matti Mikkola ollut vaivautunut keikalle lainkaan. Uljaasti soi silti myös yhdeksänhenkinen tynkä-Saimaa.

Garagefest oli ensimmäistä kertaa festivaalin historiassa loppuunmyyty. Lutakon pohjaratkaisu ei aivan täysin kanna festivaalia tällä väenpaljoudella, ja baarilavan luona tunnelma oli pahimmillaan jopa klaustrofobinen ainoan kulkureitin täyttyessä musiikinystävistä.

Päälavalla esiintynyt Vasas flora och fauna on nimi joka on tullut vastaan eri lähteistä lyhyen ajan sisään. Leevi and the Leavingsin biisejä ruotsiksi itämeren paremmalla puolen esittävä bändi ihmetteli välispiikeissään itsekin mikä järki tätä musiikkia nyt on tuoda takaisin Suomeen, ja alleviivasivat vitsiä esittämällä kappaleen verran myös ruotsinkielistä Klamydiaa. Suomalais-ruotsalaisen trion soundissa soi saaristolaismeren henki kun laulajakaksikon selkeäraamiset stemmat keinahtelivat raukeina aurinkoisen haikean pianokompin päällä. Vasas flora och fauna on bändi jota ei odottaisi kuulevansa rokkifestareilla. Ja juuripa siksi valinta olikin niin hieno – omaperäinen, pieni ja ilahduttava orkesteri.

Eräs lauantain suurista yllättäjistä oli kouvolalaislähtöinen Ghost World. Harvoin tulee vastaan yhtä uniikkeja solisteja kuin Liisa Tani, jonka ääni oli samaan aikaan sekä paperisen hauras että väkevä kuin voimasanoja kirjaava kynä. Ilmaisuvoiman rohkeus ei jäänyt pelkkään ääneen, ja Tani huumasi myös kaksitoistakielisen sähkökitaransa aggressiivisilla fuzz-soundeilla. Parhaimmillaan Tanin soolosoitto toi mieleen muistoja Neil Youngin eniten elämässä kiinni olevista hetkistä. Nimensä kuuloinen bändi ja yksi illan positiivisista uusista tuttavuuksista.

Kotiseutusävyä iltaan toi päälavalla tanssittanut Muuan mies. Bändin reggaehtavan soinnin keskiössä on kitaran ja syntetisaattorin orgaanisesti helmeilevä kudos jonka pohjalle Ismo Puhakan kotipolttoisen lämpimät melodiat kuvailevat naivistisen lämmintä sanomaansa. Rytmisektion groove kolahtaa suoraan nilkkaan. Kiva bändi sanaparin kaikissa positiivisissa merkityksissä.

Pienellä lavalla esiintynyt Rome is not a town edusti festarin garagempaa osastoa. Sana tyttöenergia ei välttämättä feministisen diskurssin myötä enää kuulu asiapitoiseen sanomalehtiartikkeliin, mutta jos kuuluisi, saattaisi toimittaja pyöritellä sen ympäriltä kuvauksen norjalaisen hardcorebändin live-esiintymisestä. Pitkästä aikaa raikkaasti energistä ja raivoisan kuuloista punkia.

Joskus tulee vastaan hieman mitäänsanomattomia bändejä, jotka eivät aiheuta toimenpiteitä. On myös yhtyeitä, jotka jakavat mielipiteitä syystä. Saimaa saa osakseen ajoittain ansaittuakin kritiikkiä soiton riemu edellä ajamisesta, mutta tuon yhtyeen sydämessä on sentään hauskanpidon ohella Matti Mikkolan sovituskynän briljantti terävyys.

Sitten on lauantain pääesiintyjän paikalta Nyt-liite rokkiaan leiponut Teksti-TV 666, jonka leadkitaristin poissaoloa paikanneet kuusi kitaristia vain alleviivasivat sitä miten onttoa vitsiä bändi kuorruttaa. Vahvistuksia oli mm. Litku Klemetin yhtyeestä, mutta rahtustakaan taikaa ei siirrossa välittynyt.

Harvoin on itsellä mennyt rokkikeikka näin tunteisiin, mutta Teksti-TV 666 ei ole vain Suomen kolmanneksi huonoiten nimetty rock-yhtye; sen sointiin kiteytyy ajalle tyypillinen pilottirotsi edellä menevän sieluttoman kohkauksen halpa hybris. Yhtye on kuin konvehtikäärepaperi jonka keskellä ei ole mitään konkreettista, pelkkä tyhjä vegaanipieru josta ei jää edes nälkä.

Festivaalien lopun karmeasta antikliimaksista huolimatta tämän vuotinen Garagefest oli ensiluokkainen tapahtuma, jossa yhdistyivät sekä korkea taiteellinen taso että lämmin henkäys oikeaa, toverillista festivaalitunnelmaa kylmän talven sydämessä. Loppuunmyyty Lutakko oli ajoittain liiankin täynnä, mutta siitähän parhailla festareilla on yleensä kysymys.