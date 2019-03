Suomen hypetetyin bändi Maustetytöt tarvitsee vielä muutaman hyvän biisin - Leevi & The Leavings -vertailun voi jo lopettaa, kaksikosta löytyy omintakeista lahjakkuutta

Maustetytöt ja Iisa

Freetimessa 1.3.2019

Toisinaan käy niin, että lämmittelijä on pääbändiä kiinnostavampi.

Maustetytöt on kenties tällä hetkellä Suomen hypetetyin, nouseva rockbändi. Yhtyeen muodostavat siskokset Anna ja Kaisa Karjalainen.

Freetimen perjantaisen keikan pääesiintyjä on viime syksynä uuden Päivii, öitä -albumin julkaissut Iisa. Sillä levyllä artisti aloitti uuden, varsin tervetulleen vaiheen soolourallaan.

Enää Iisa ei ole vanhan bändinsä Reginan estetiikan kahlitsema. Joskin keikalla kuullaan paljon Iisan vanhempaa soolomateriaalia, jossa Mikko Pykärin kosketus yhä kuuluu. Bändi on tosin sovittanut kappaleet rock-kokoonpanolle sopivaksi. Akustiikaltaan Freetime ei tosin ole tälle keikalle otollisin.

Maustetyttöjen kohdalla akustiikalla tai miksauksella ei ole juurikaan merkitystä. Heidän livesetissä on niin vähän elementtejä, että miksattavaa ei juuri ole ja on suorastaan tarkoituksellista, jos kappaleet soivat halvan kuuloisesti. Anna Karjalainen soittaa kitaraa ja laulaja-lauluntekijä Kaisa Karjalainen Yamaha-syntikkaa, josta hän myös valikoi sopivan rumpukompin kuhunkin kappaleeseen. Variaatiota on vähän.

Nostalgia jyrää. Jopa rapduo JVG viimeisimmällä singlellään Ikuinen vappu haikailee maakuntiin rauhoittumaan, jonkin aidon äärelle. Samankaltaisesta eskapismista on kyse Maustetytöissä. Helsinki on muovia, älypuhelimet on muovia, internet on muovia, kaikki muu on aitoa.

Maustetyttöjen hypen taustalla on etenkin tarina. Nykyään Helsingissä asuvat siskokset pieneltä paikkakunnalta, joilla ei ole kotona nettiä – ja miksi tarvitsisi, kun sellainen on puhelimessakin – ja jotka laulavat halvasta kaljasta ja flunssalääkkeistä. Tässä ajassa kuulostaa suorastaan levy-yhtiön keksinnöltä, mutta onneksi siitä ei ole kyse.

Yhtyeestä julkaistut hypejutut takasivat, että ensi kesänä yhtye esiintyy lähes jokaisella festarilla. Kaisa Karjalainen kertoo ennen keikkaa käyneensä täyttämässä lottorivin ja jos seitsemän oikein napsahtaa, niin festarikesä on kuulemma peruttu. Todennäköisyys, että yhtye nähdään keikkalavoilla, lienee suurempi.

Virallisesti yhtye on julkaissut yhden kappaleen. Tein kai lottorivini väärin on studioversiona todella tuotettu ja kaukana liveversion primitiivisyydestä.

Jo kyllästymiseen asti hoettu Leevi & The Leavings -vertailu on ilmeinen. Melodioissa on Gösta Sundqvistin otetta, mutta ovat ne silti omanlaisiaan ja hienoja, että jossain vaiheessa Sundqvistin hokeminen voidaan lopettaa.

Toistaiseksi keikkasetissä on muistettavia kappaleita vain vähän. Melankoliset ja itseironiset kappaleet soljuvat silti lakonisen viehättävästi ja minimalistisesti.

Jatkon ajatteleminen herättää ristiriitaisia tunteita. Yhtyeen studiomateriaali on selkeästi tuotetumpaa, joten on todennäköistä, että livekokoonpano muuttuu. Myös sävellykset pääsisivät varmasti oikeuksiinsa paremmin ilman biisistä toiseen toistuvia Yamaha-komppeja.

Toisaalta Maustetyttöjen lavapresens tuottaa nykyisellään toimivan esityksen, joka tarvitsee tosin tuekseen vielä muutaman hyvän biisin lisää.