Suomen sympaattisin muusikko jätti hittinikkaroinnin ja keskittyy nyt vain olennaiseen

Puhelin soi tovin, muusikko ja perheenisä Samae Koskinen vastaa sukunimellään ja kertoo verkkaiseen tahtiin, että kiirettä ei sinänsä pidä, mutta kermapurkki jäi kauppaan. Ruokalistalla on tänään sienikastiketta, purkkia lähdetään hakemaan saman tien. Arkisen kauppareissun yhteydessä, auton ovien avautuessa ja sulkeutuessa, pakoputken putputtaessa jutustella ehtii vaikka mistä; elämästä, peloista, musiikista ja uudesta levystäkin.

Polvijärvi-päivillä viime viikonloppuna esiintynyt artisti on ehkä tahtomattaankin saanut Suomen sympaattisimman artistin leiman, ainakin mitä aikaisempiin lehtijuttuihin on uskominen. Sellaisen kuvan voisi äkkiseltään saada myös Koskisen musiikista. Artisti laulaa onnellisuudesta, hyvästä elämästä, edessä olevien asioiden kauneudesta.

– Elämä on aikanaan mullakin ollut näköalatonta ja olen tehnyt hirvittävän ison henkisen työn siinä, että olen antanut itselleni luvan olla onnellinen. Niitä hyviä fiiliksiä, tarinaa omasta kasvamisestani ja kaikesta hyvästä mitä ympärillä on haluan dokumentoida. Ajattelen, että omasta puolestani mulla on oikeus ja velvollisuuskin tehdä niin, Koskinen aloittaa.

– Ihan arkisissa, meidän edessämme olevissa asioissa on niin paljon taikaa, paljon enemmän kuin mitä päällisin puolin tulee ajatelleeksikaan.

Vielä vuosikymmen sitten suomalaisessa pop- ja rockmaailmassa positiivisuus, elämänhaluisuus oli marginaalia. Suomi on perinteisesti synkkien ja melankolisten laulujen maa, perustunne on suru, pohjaton kaipuu ja alho.

– Onhan täällä Suomessakin rasvattu köyttä pitkät tovit, mutta kyllä mun mielestäni ajat ovat nyt muuttuneet. En sitten tiedä, toi positiivisuusasia on tietysti vähän miten jengi haluaa asioita kuulla.

Esimerkiksi Hyvä päivä -kappaleesta artisti kertoo saaneensa ”tää nyt vaan on tämmöstä” lurittelua ja fiilistelyä -palautetta. Itse artisti ei välttämättä allekirjoita sitä, että kappaleet ja laululyriikat heruttelisivat sulosäkeitään ainoastaan positiivisuuden laariin.

– No vaikkapa just Hyvä päivä -biisissä kuulen taustalta myös traagisuutta. Sillä kappaleen tyypillä on varmaan ollut helvetti vie ainakin tuhat huonoa päivää ennen sitä yhtä hyvää, muusikko miettii.

Paitsi keikkailevana ja levyttävänä artistina, Koskinen on toiminut laajalti suomalaisella musiikkikentällä myös tuottajana, sanoittajana ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Kauko Röyhkän ja Jarkko Martikaisen kanssa. Toistaiseksi moninaiset rooli ovat saaneet kuitenkin jäädä. Artisti on päättänyt keskittyä sanoittamaan ja säveltämään vain itselleen.

– Kaikki ne yhteistyökuviot, joita olen tehnyt, olen tehnyt sillä mielellä, että mun on pystyttävä seisomaan projektien takana täysin ja sanomaan, että ne ovat merkityksellisiä. Yöt on voitava nukkua hyvin. Jossain vaiheessa matkaa huomasin, että kahdeksasta neljään biisinikkarointi ei kiinnostanut enää pätkääkään.

Pragmaattinen hittitehtailu sai jäädä. Muusikkona Koskinen haluaa keskittyä isompien kokonaisuuksien luomiseen, ja se onnistuu parhaiten, kun tekeminen lähtee omasta itsestä.

– Musiikin kuluttajana ajattelen, että maailma ei tarvitse yhtään biisiä, joka ei ole sydänverellä ja tosissaan tehty. Se, että kuulee jonkun kokeneen jotain ja se joku tekee siitä sit laulun, se on oleellista.

Oleellista kokemuksellisuus tuntuu olevan myös Samae Koskisen uudella Maidstone-levyllä, joka julkaistaan elokuun lopussa. Kun uuden levyn teemoja keritään kasaan, langan päätä ei hevin ole näkyvissä. ”Emmä tiedä” tokaisun jälkeen pato aukeaa.

– En niinkään näkisi itseäni arjen ihmettelijänä. Loppuviimeksi noi jutut on kai aika isoja asioita, joista laulan. Luopumisen teemoja levyllä on paljon. Ja pohdintaa siitä, että osaisi elää siinä hetkessä, missä nyt on. Kuulostaa varmaan ihan naistenlehti jorinalta, mutta se, että osaisi miettiä muutakin kuin aina seuraavaa lomaa tai sitä, että kun poika pääsee ripille, niin sitten...joskus herään siihen tunteeseen, että tässä on nyt sellainen hetki, joka piirtyy mun mieleen ja se on aika hienoa.

– Maailmassa tapahtuu hirveitä asioita, mutta levyllä jossakin mielessä palataan, ei nyt lapsuuteen, mutta sellaiseen tilaan, jossa asiat voisivat olla mallillaan.

– Mutkin on kasvatettu pelkäämään kaikkea. Omien empiiristen kokeitteni kautta ymmärsin lopulta, että ihmisillä voi olla aidosti pyrkimys myös hyvään. Empatiakyky on kai yksi niistä asioista, joita haluan musiikillanikin sanoittaa ja kuvata.

Taiteilijana ja esiintyvänä muusikkona Koskinen on sikäli poikkeuksellinen, että hänelle ei tunnu tuotavan minkäänlaista päänvaivaa tai hampaiden kiristelyä arvioida ja analysoida omia kappaleitaan, sanoituksiaan tai musiikillista minäänsä. Se kertonee avoimuudesta, rehellisyydestä ja tasapainoisuudesta. Luottamuksesta siihen, että se mitä hän itse tekee on puhumisen ja pohdinnan väärtiä. Kuten onkin, kuten kuuluukin olla.

Toisin analysoinnissa on omat vaaran paikkansa. Kun populaarimusiikkia on kuluttanut kymmeniä ja kymmeniä vuosia ja oppinut kuuntelemaan sitä analysoiden, on vaikeaa päästä tilaan, jossa joku uusi koukku antaa lentoon nostattavia fiiliksiä.

Silloin, kun inspiraatio ottaa vallan, vietävissä on muukin kuin pikku sormi.

– Olen ihan tietoisesti vähentänyt esimerkiksi elokuvien katsomista ja musiikin kuuntelua. Teen niitä nykyään harkiten. Olen tosi herkkä, innostun voimakkaasti ja voi olla, että mulla menee päivät ja yöt pohtiessa jotakin yksittäistä bassolinjaa tai muuta vastaavaa. Siinä muut asiat tahtovat jäädä. Ja noista velvollisuuksia kun nykyään on, kahden pienen lapsen isä kertoo.

– Mitä suurimmassa määrin kyse on itsesuojelusta, siis mun ja läheisteni. Haluan olla läsnä lapsilleni tässä ja nyt.