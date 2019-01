Suomen viisuedustajaksi Darude – "Hetken harkittuani sanoin jees"

Suomen edustaja kevään Euroviisuissa on Darude. Edustuskappale valitaan Uuden musiikin kilpailussa 2. maaliskuuta Turun Logomossa.

Darude eli muusikko Ville Virtanen on Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä artisteja. Hänen ensimmäinen studioalbuminsa vuonna 2000 oli Before the Storm, jonka maailmanlaajuiseksi hitiksi nousi sinkku Sandstorm.

Darude kertoo vastaneensa ensimmäiseksi ei, kun häntä kysyttiin viisuihin mukaan. Pienen tuumailun jälkeen mieli muuttui, ja Darude soitti takaisin.

– Hetken harkittuani sanoin jees. Täytyy haastaa itseään, Darude kertoi viisuedustajan julkistustilaisuudessa Helsingissä.

Ratkaisua helpotti se, että Darude sai vapaat kädet edustuskappaleen tekoon. 30–35 biisin lista on nyt karsiutunut kolmeen, joista valinta tehdään. Kappaleet julkistetaan helmikuussa yksi kerrallaan.

– Kriteeri oli, että kappaleiden täytyy kuulostaa Darudelta.

Oman haasteensa toi se, että viisuesitykset saavat kestää kolme minuuttia – yhtä kauan kuin Daruden kappaleissa saattaa kulua pelkkään introon.

Darude ei itse laula. UMK-kappaleensa Darude esittää yhdessä Sebastian Rejmanin kanssa, johon hän tutustui biisinkirjoitusleirillä vuonna 2014. Rejman tunnetaan yhtyeestä The Giant Leap. Hän myös näyttelee muun muassa televisiosarjassa Syke.

Euroviisut järjestetään Tel Avivissa Israelissa toukokuussa. Laulukisa järjestetään viime vuoden voittajan, Netta Barzilain kotimaassa.

Suomi kisaa pääsystä viisufinaaliin ensimmäisessä semifinaalissa 14. toukokuuta. Darude kertoo haluavansa tuoda viisulavalle festari- ja klubikeikoiltaan fiiliksiä ja visuaalisuutta, jotka jäävät jokaiselle tv-katsojalle mieleen. Tavoitteena on, että lavalta pystyy poistumaan "leuka pystyssä".

Finaali järjestetään lauantaina 18. toukokuuta.

Vaatimus viisuboikotista laimeni

Joukko taiteilijoita vaati aiemmin Israelin Euroviisuja boikottiin ihmisoikeusloukkausten takia. Vetoomuskirjeen allekirjoitti taiteilijoita Euroopan eri maista.

Sekä Darude että Rejman sanovat, että asia mietitytti heitäkin.

– Ihmisoikeusrikkomukset ovat kamalia, mutta ei kisoja järjestetä Israelissa niiden takia vaan siksi, että Israel voitti viime vuonna, Darude huomautti.

Suomesta nimensä vetoomukseen kirjoittivat esimerkiksi ohjaaja Aki Kaurismäki, näyttelijät Krista Kosonen ja Martti Suosalo sekä muusikot Paleface ja Kaija Kärkinen, Suomen viisuedustaja vuodelta 1991.

Ulkomaalaisista taiteilijoista mukaan lähtivät muiden muassa Euroviisujen vuoden 1994 voittaja, irlantilainen Charlie McGettigan ja Pink Floyd -yhtyeestä tuttu Roger Waters.

Allekirjoittajat vaativat boikotoimaan Israelin Euroviisuja niin kauan kuin maa heidän mukaansa "jatkaa vakavaa, vuosikymmeniä jatkunutta palestiinalaisten ihmisoikeuksien loukkaamista".

Vaatimukset Israelin kisojen boikotoimiseksi eivät tuottaneet tulosta, sillä mukaan kilpailuun ilmoittautui 42 maata. Israel isännöi viisuja kolmatta kertaa. Vuosina 1979 ja 1999 kilpailu järjestettiin Jerusalemissa.