Suomi esitti Neuvostoliittoa – Jyväskyläläisen Jan Olaussenin dokumenttielokuva valmistui

Jyväskyläläisen Jan Olaussenin kirjoittama ja ohjaama dokumenttielokuva Älä katso kameraan on valmistunut. Elokuvan ensiesitys nähtiin Kokkolan Kinojuhlilla 12. syyskuuta.

Älä katso kameraan kertoo yhdysvaltalaisen Coming Out of the Ice -elokuvan (1982) tuotannosta Suomessa. Elettiin kylmän sodan aikaa, ja Suomessa kuvattiin Neuvostoliittoon sijoittuvia kohtauksia, sillä länsimaisilla filmiryhmillä ei ollut itärajan taakse asiaa. Esimerkiksi Olaussenin syntymäkaupunki Kokkola esittää elokuvassa Siperian Krasnojarskia.

Älä katso kameraan -elokuvan työryhmä on täysjyväskyläläinen. Olaussenin lisäksi mukana ovat kuvaaja ja leikkaaja Johannes Myllymäki , tuottaja Katja Ahonen, graafikko Risto A. Paju sekä näyttelijä Sami Valkonen .

Älä katso kameraan -elokuvan erikoisnäytös nähdään Jyväskylässä Finnkino-elokuvateatterin salissa 3 torstaina kello 10. Vapaa pääsy.