Suomi jäi ilman PN:n palkintoja – kirjallisuuspalkintoa tavoitteli myös jyväskyläläinen Olli-Pekka Tennilä

Jyväskyläläinen Olli-Pekka Tennilä oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi, mutta voitto meni Islantiin. Palkinto myönnettiin myöhään tiistai-iltana Oslossa Audur Ava Olafsdottirille romaanista Ör.

Tennilä oli ehdolla runoteoksella Ontto harmaa (Poesia, 2016). Toinen Suomen ehdokas oli Susanne Ringellin lyhytproosateos God morgon.

Suomi jäi tiistaina lopulta kokonaan palkinnoitta, kun musiikkipalkinto meni Norjaan, lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto Färsaarille, ympäristöpalkinto Grönlantiin ja elokuvapalkinto Islantiin.

Ehdokasasettelussa Keski-Suomi oli näkyvästi esillä. Tennilän ohella ehdolla oli keskisuomalaislähtöisen Magdalena Hain kirjoittama ja Teemu Juhanin kuvittama Kurnivamahainen kissa (Karisto 2017). Teos kilpaili lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnosta. Voiton vei Bardur Oskarssonin teos Traeid.

– Nykyään kaiken pitäisi tapahtua yhä nopeammin, joten olemme päättäneet palkita teoksen, joka uskaltaa olla hidas, kertoo palkintolautakunta perusteluissaan.

Pohjoismaiden neuvoston palkintojen suuruus on 47 000 euroa.

Islantilaiselokuva Woman at War (Kona fer i strid) voitti elokuvapalkinnon. Elokuvan on ohjannut Benedikt Erlingsson. Hän on myös ollut käsikirjoittamassa ja tuottamassa elokuvaa. Elokuvan toinen käsikirjoittaja on Olafur Egill Egilsson. Suomea elokuvien sarjassa edusti Teemu Nikin käsikirjoittama ja ohjaama Armomurhaaja.

Musiikkipalkinnon sai norjalainen Nils Henrik Asheim teoksellaan Muohta. Palkintolautakunta kuvailee Muohtaa teokseksi, joka on mitä suurimmassa määrin nykymusiikkia ja samalla tietoinen paikastaan historiassa.

Ympäristöpalkinto meni Grönlannin länsirannikolla toimivalle Attun luonnonvaraneuvostolle. Palkinto myönnettiin työstä, jossa tarkkaillaan meriympäristöä ja ehdotetaan sen hoitoon liittyviä toimia. Paikalliset kalastajat osallistuvat työhön aktiivisesti.

Palkintoja olivat luovuttamassa Norjan pääministeri Erna Solberg, kruununprinsessa Mette-Marit, kirjailija Gunilla Bergström ja säveltäjä Sofia Jernberg. Palkinnot jaettiin Pohjoismaiden neuvoston syysistunnon yhteydessä.