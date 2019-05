Suomi on jäänyt länsinaapurinsa jalkoihin Euroviisumaaottelussa – katso tästä Suomen ja Ruotsin viisumenestys kautta aikain

Euroviisut pidetään tänä vuonna Tel Avivissa Israelissa. Kisojen ensimmäinen semifinaali käydään huomenna tiistaina 14. toukokuuta. Voittaja selviää kuluvan viikon lauantaina.

Suomea kilpailussa edustavat Darude ja Sebastian Rejman kappaleella Look Away. Ruotsin edustaja on puolestaan John Lundvik kappaleellaan Too Late For Love.

Alla olevasta graafista voit katsoa, kuinka viisumenestys on jakautunut naapurimaiden välillä vuosien saatossa.